Pourquoi Samy Naceri n’a pas joué dans Taxi 5: Frank Gastambide s’explique

Franck Gastambide est revenu sur la polémique entourant l’absence de Samy Naceri au casting de Taxi 5. Le réalisateur et acteur a enfin révélé la vraie raison pour laquelle le comédien historique de la saga avait été écarté du cinquième opus.

Figure phare de la saga Taxi, Samy Naceri n’avait pas été contacté par le réalisateur du film, Franck Gastambide. Le comédien parlait d’un «manque de respect» et n’avait pas hésité à réagir. «Quand ils viendront me voir avec quelque chose de sérieux, une lecture de scénario, on pourra discuter.», avait-il déclaré en 2017. Au final, un Taxi sans Samy Naceri était sorti dans les salles obscures.

Frank Gastambide dévoile les raisons de cette absence

Ce 4 octobre, que Franck Gastambide a tout dévoilé dans une interview accordée à Booska-P. «L’idée, c’était de faire un Taxi nouvelle génération et de faire la passation avec les anciens, mais ils ont leurs histoires tous les deux.» Avec une intervention de Samy Naceri en «guest» à la fin du film, comme un clin d’oeil. Franck Gastambide a donc rencontré le comédien pour l’inviter pour une petite scène.

«Samy décide de pas le faire et je comprends: Samy Naceri, c’est une légende, un grand acteur, et ce qu’on lui propose c’est petit. Moi je pense que ça aurait été bien pour lui», regrette-t-il. Finalement, cette proposition «finit par le mettre en colère et il le sait, on s’en est parlé, c’est le Taxi de Luc Besson, donc je fais ce que je peux mais je ne peux pas faire tout ce que je veux», s’est-il justifié