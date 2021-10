VIDÉO | Claude: «C’est ma dernière saison de Koh-Lanta»

Claude, candidat phare de Koh-Lanta, en est à sa 4e saison. S’il détient déjà le record du nombre d’épreuves gagnées, il rêve d’enfin remporter une édition. Mais, même en cas de défaite, il l’a affirmé: ce sera bel et bien sa dernière saison.

Claude, candidat emblématique de Koh-Lanta, en est déjà à sa quatrième participation au célèbre jeu de TF1. S’il est actuellement le recordman du nombre d’épreuves gagnées, toutes saisons confondues, il lui reste néanmoins un rêve: (enfin) remporter une édition, après 3 tentatives avortées.

Le Français de 42 ans est revenu sur son aventure Koh-Lanta auprès de Melty.

On y apprend notamment comment il a eu l’idée de s’inscrire à l’émission. «En 2009, j’avais commencé à regarder en cours de saison. Je n’avais jamais vu auparavant. J’ai continué à regarder chez ma sœur, et je commentais l’épisode. Elle m’a dit: ‘Au lieu de critiquer, vas-y, inscris-toi’», se souvient-il.

Claude est passé proche de la victoire lors de chacune de ses trois précédentes participations. Un «échec» qui ne le laisse pas amer. «Malgré le fait de ne pas l’avoir gagné, j’ai toujours eu la sensation d’avoir fait mon maximum. Donc, je n’ai pas de regret.»

Dans cette saison «Koh-Lanta: la légende», le candidat avoue avoir été surpris des conditions de jeu, dès le début de l’aventure. «Je ne m’attendais pas à ce que ce soit non mixte, les filles et les garçons, chacun de leur côté. C’était encore plus chacun pour soi dans les jeux. Puis sans confort, sans rien. Je ne m’attendais pas à ce qu’on arrive qu’avec deux machettes.»

Après quatre participations, peut-on en espérer une 5e? «C’est ma dernière saison de Koh-Lanta. Quatre fois, je pense avoir fait le tour. C’est de l’investissement dans l’aventure, c’est de l’investissement pour mes proches. Ça y est, je pense qu’il faut laisser la part aux jeunes qui arrivent.»

Mais, bonne nouvelle pour les fans, Claude ne pense pas disparaître du petit écran pour autant. «J’ai dit que c’était ma dernière saison de Koh-Lanta, je n’ai pas dit que vous ne me reverrez plus à la télé!»

Et comme cadeau de départ, quoi de mieux que de donner quelques conseils pour réussir à Koh-Lanta. «Avoir le goût de l’effort, ne pas avoir peur de s’investir, de faire des choses et savoir s’adapter, c’est la chose la plus importante», confie l’aventurier de 42 ans.