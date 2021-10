Assassinat de Wivinne Marion: Xavier Van Dam condamné à la perpétuité

Xavier Van Dam (31 ans) a été condamné mardi après-midi à une peine de réclusion criminelle à perpétuité après avoir été reconnu coupable lundi soir de l’assassinat, du viol et de la séquestration de Wivinne Marion (42 ans) le 1er novembre 2018 à Namur. Le jury a infligé cette peine après en avoir délibéré durant trois heures.

Le coupable fait aussi l’objet d’une mise à disposition du Tribunal de l’application des peines pour une durée de 15 ans.

Ils retiennent entre autres l’extrême gravité des faits, le mépris que Xavier Van Dam a eu pour l’intégrité physique et psychique d’autrui en s’attaquant ainsi à une jeune mère de famille, les conséquences et le dommage engendrés à la famille, aux enfants et aux proches de Wivinne Marion.

Ils tiennent aussi compte des traits de personnalité inquiétants de Xavier Van Dam, de ses antécédents judiciaires, de l’émoi que ce sordide assassinat a créé au sein de la population ainsi que du trouble causé à l’ordre public.

L’avocat de Van Dam avait sollicité 30 ans de prison

Mardi matin, l’avocate générale Audrey Seminara avait requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ne voyant aucune circonstance atténuante à accorder au coupable ainsi que 15 ans de mise à disposition du Tribunal de l’application des peines.

L’avocat de Van Dam, Me David Toussaint, avait quant à lui sollicité 30 ans de prison ainsi qu’une mise à disposition du Tribunal de l’application des peines également.

Le jury a donc suivi les réquisitions du parquet pour rendre son verdict.