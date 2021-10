Une partie de la Senne refait surface à Bruxelles

La Senne a refait surface mardi à Bruxelles, sur un terrain dans les environs du numéro 320 Vilvoordselaan, à Neder-Over-Heembeek.

La rivière est à nouveau découverte sur un tronçon de 200 mètres, afin de garantir une meilleure qualité de l’eau et enrichir la biodiversité. La construction de nouvelles berges permettra à la faune locale de s’étendre.

La Senne redevient un «couloir écologique», souligne Benjamin Thiébaux, du service hydrographie de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement. «Le retour de la biodiversité fait partie des objectifs européens.»

A côté de l’aspect nature, il y a également un aspect économique, avec 225 mètres de nouveaux murs de quai construits le long du canal de Willebroek. Ils seront utilisés par l’entreprise d’économie circulaire Comet pour transporter minimum 80.000 tonnes par an par voie fluviale, ce qui représente 7.500 camions et 1.200 tonnes de CO2 en moins sur les routes.

«De plus en plus d’acteurs veulent contribuer à un développement économique qui tient compte des enjeux climatiques et de la nécessité de renforcer la nature», a relevé le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron.