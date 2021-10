VIDÉO | 25km de côtes dévastées par une marée noire en Californie, la biodiversité menacée

Les autorités américaines tentent depuis ce dimanche 3 octobre de contenir un écoulement d’hydrocarbures près des côtes de la Californie.

Les secours tentent de contenir la nappe de pétrole qui a déjà pollué les légendaires plages d’Huntington Beach, une «catastrophe environnementale» selon la municipalité. De nombreux oiseaux et poissons morts portant des traces de pétrole ont été retrouvés échoués sur les plages d’Huntington Beach.

Des plages entre Huntington Beach et Laguna Beach ont été fermées au public sur 24 kilomètres et la pêche a été interdite AFP

C’est l’une des pires marées noires qu’ait connues l’État de Californie depuis des décennies. Des plages entre Huntington Beach et Laguna Beach ont été fermées au public sur 24 kilomètres et la pêche a été interdite. Les autorités ont demandé à tous les habitants de se tenir à distance des eaux polluées. Les plages pourraient rester fermées «pendant des semaines, voire quelques mois», a prévenu la maire Kim Carr, disant redouter un «désastre écologique potentiel» pour la région.

480.000 litres de pétrole

La marée noire, estimée à près de 480 000 litres de pétrole brut (soit environ 3.000 barils) et s’étendant sur plus de 30 km2. La fuite se serait produite à environ huit kilomètres au large de Huntington Beach, rapportent Les Échos, et proviendrait du pipeline sous-marin de San Pedro Bay, reliant une plate-forme pétrolière en mer.