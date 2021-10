INFOGRAPHIES | Comme «Koh-Lanta», «Danse avec les stars» sombre en Belgique

Rentrée compliquée pour TF1 dont la nouvelle grille horaire ne convainc pas les téléspectateurs belges.

«L’énorme rentrée» annoncée par TF1 serait-elle en train de coûter cher à deux de ses locomotives? L’hypothèse semble se confirmer de semaine en semaine au vu des chiffres d’audience de « Koh-Lanta : la légende » et de la 11e saison de «Danse avec les stars».

Déplacés respectivement au mardi soir et vendredi soir pour permettre aux fans de «The Voice» de ne pas chambouler leurs habitudes du samedi soir, «Koh-Lanta» et «DALS» prennent l’eau en Belgique.

«Koh-Lanta» à la peine

Malgré une édition «All Stars» très attendue, l’émission présentée par Denis Brogniart ne cesse de perdre du terrain. Alors que les épisodes des saisons précédentes dépassaient quasiment systématiquement les 250.000 téléspectateurs en Wallonie et à Bruxelles, les trois derniers résumés des aventures de Clémence, Claude et Teheiura ne parviennent même plus à faire mieux que 225.000 fans.

Et malgré un beau rebond lors du 4e épisode du mardi 21/09, le programme est également un peu plus à la peine que les saisons précédentes au niveau des parts de marché.

«Danse avec les stars» en recul

Comme «Koh-Lanta», «Danse avec les stars» a vécu une rentrée compliquée en Belgique.

Déjà que le programme n’est traditionnellement pas le plus suivi de ce côté-ci de la frontière, les audiences à la baisse des trois premiers épisodes indiquent que «DALS» séduit toujours moins de téléspectateurs que les saisons précédentes.

Peu convaincante, l’émission présentée par Camille Combal - dont les parts de marché ne sont pas communiquées sur le site du CIM - est même régulièrement devancée par La Une ou RTL-TVi.

Et ce n’est pas beaucoup mieux en France

Dans le dur en Belgique, « Koh-Lanta » et «Danse avec les stars» font-ils mieux en France? Pas vraiment.

En effet, selon les chiffres officiels publiés par Médiamétrie, les audiences des deux programmes figurent parmi les plus mauvaises de ces trois dernières saisons. Idem pour leurs parts de marché qui, sans être catastrophiques - TF1 reste souvent leader le mardi et le vendredi soir -, baissent de semaine en semaine.

À l’instar de «The Voice» dont la saison «All Stars» a du mal à décoller aussi bien en Belgique qu’outre-Quiévrain, le format de «Koh-Lanta» et «Danse avec les stars» semble donc lasser le public en cette rentrée. Et changer de case horaire n’était visiblement pas la solution idéale pour relancer l’intérêt des téléspectateurs.