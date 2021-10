Belgique - France: Mbappé, Pogba et les Bleus sont fans du rappeur verviétois Zerr (vidéos)

Cousin de Paul Pogba, le rappeur verviétois d’origine guinéenne Zerr voit ses sons régulièrement fredonnés par les joueurs de l’équipe de France. Qui affrontent les Diables Rouges ce jeudi.

«Depuis le matin, yeah, moi j’ai pas de nouvelle, depuis l’matin, yeah.»

Fredonnés sur les réseaux sociaux par Kylian Mbappé, ces quelques mots tirés du refrain de «Matin» ont permis au rappeur Zerr d’acquérir une petite notoriété auprès des internautes. C’était en décembre 2020.

«Ils kiffent»

Depuis, plusieurs de ses titres, dont les plus récents «Délire» et «Bisous», animent la playlist de l’équipe de France. En septembre, Paul Pogba, dont il est un cousin – il porte le même nom que sa mère, l’ex-footballeuse guinéenne Yeo Moriba –, a repris un extrait de «Bisous» pour sonoriser une publication Instagram.

Antoine Griezmann apprécie également la verve de celui qui est encore étudiant.

Ailier canadien du Bayern Munich, Alphonso Davies a pour sa part utilisé un teaser de «Délire» sur une vidéo.

«Mes morceaux sont arrivés en équipe de France par mon père, qui en avait posté un en story Instagram. Il y avait eu beaucoup de réactions. Et les Bleus ont manifestement adhéré. Ils kiffent. Ça fait vraiment plaisir que des stars mettent leur tête sur mes sons: cela veut dire que mon travail est bien fait. En tout cas, ça m’a bien aidé pour faire des vues et des écoutes», se réjouit le Verviétois, ancien joueur de l’Entente Rechaintoise, où il évoluait encore en U21 voici deux ans. «Le foot est ma première passion. La musique est venue par après, via mon père qui était DJ.»

Il a soulevé la coupe du monde

Zerr a sorti son E.P. - Désormais davantage dévoué à son activité musicale, Zerr – il ne souhaite pas dévoiler son identité précise – n’en oublie pas pour autant le ballon rond.

Après la Coupe du monde remportée par les Bleus, en 2018, il a d’ailleurs eu l’occasion de vivre «un rêve de gosse»: soulever le prestigieux trophée.

«C’était un pur plaisir, alors que je n’ai même pas joué (rires).» Sur la photo, il pose d’ailleurs aux côtés de Paul Pogba, le milieu de Manchester United.

Forcément, Zerr sera devant son téléviseur, ce jeudi, afin d’assister aux retrouvailles entre la Belgique et la France en Ligue des nations (20h45). «La rivalité, honnêtement, j’ai l’impression que c’est avant tout de la rigolade. Pour moi, peu importe qui gagne: les deux pays sont dans mon cœur.»

«SHARKYY», le premier E.P. de Zerr composé de six morceaux, est disponible sur les plateformes.