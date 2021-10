VIDÉO | 251 victoires et plus d’un million d’euros plus tard, Bruno est éliminé aux «12 coups de midi»

Après 252 participations, Bruno a été éliminé ce mardi du jeu «Les 12 coups de midi» sur TF1. Il repart avec un record de gains d’un million d’euros

Présent depuis le 20 juin dernier, Bruno Hourcade a été éliminé du jeu par un jeune homme de 20 ans, Loris, au coup fatal après un record de participations de 251 victoires. Personne dans l’histoire de ce jeu n’avait fait mieux. Bruno quitte ainsi l’émission avec un record: 1.026.107 euros de cadeaux et de gains. Il devient le plus grand champion des jeux télé en France.

Sur Twitter, Jean-Luc Reichmann a réagi à son élimination. «Après 252 participations Bruno a été éliminé aujourd’hui à la loyale, au Coup Fatal, par Loris, 20 ans, qui s’excuse de l’avoir détrôné. Bravo Bruno».

Je n’aurais pas pu mieux faire. Je suis content de ma sortie

Le champion de 30 ans a réagi à son élimination à TéléLoisirs. « C’était ultra-serré. J’ai donné ma bonne réponse juste après le gong. Je pars comme ça. Je trouve que c’est la meilleure manière de perdre. Lors des duels, on peut avoir des remords, quand on est défié et que l’on se trompe. Quand on passe au rouge également, parce que ça veut dire qu’on a donné deux mauvaises réponses avant. Sur cette manche-là, je suis tombé sur plus fort que moi. Je n’aurais pas pu mieux faire. On a répondu tous les deux quasiment à toutes les questions. Il a été plus rapide. Je préfère partir ainsi que sur une étourderie. Je ne peux pas m’en vouloir. Je suis content de ma sortie.»

Concernant le million d’euros de gains et cadeaux, Bruno va «placer l’argent, peut-être dans des assurances vie ou dans l’immobilier, en achetant des appartements pour les louer. Je n’ai pas de gros projets, mais je vais faire des voyages en me faisant plaisir», a-t-il confié.

On retrouvera encore une fois Bruno dans l’émission de ce mercredi 6 octobre, qui viendra récupérer son chèque.

