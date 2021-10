VIDÉO | HBO dévoile le premier teaser de House of The Dragon, spin-off de Game of Thrones

HBO vient de dévoiler le tout premier teaser de House of The Dragon, la série spin-off de Game of Thrones HBO Max

HBO vient de dévoiler le tout premier teaser de House of The Dragon, la série spin-off de Game of Thrones. L’univers de George R. R. Martin reviendra sur vos écrans courant 2022.

«Dieux, rois, feu et sang». Ce sont avec ces quatre mots que HBO a dévoilé les premières images de House of The Dragon, la série spin-off de Game of Thrones.

Trône de fer, symbole de la main du roi, sale du trône. Dans cette courte vidéo d’un peu plus d’une minute, les fans retrouvent des éléments bien connus de l’univers de George R. R. Martin.

Sans trop en dire ni trop en montrer, le teaser nous plonge 200 ans avant les événements survenus dans la série originale.

Exit donc Jon Snow, Tyrion Lannister et Sansa Stark. L’histoire démarrera avec la mort du roi Viserys Ier Targaryen. Une guerre de succession fera rage entre deux clans de la maison aux dragons. Cet épisode, connu des fans sous le nom de «Danse des Dragons», verra Rhaenyra et Aegon Targaryen s’affronter pour le trône de fer.

Pour revoir l’univers de Game of Thrones, il vous faudra encore un peu de patience. Plus de deux ans après la fin de la série initiale, House of The Dragon sera diffusé dans le courant de l’année 2022. La date précise n’a pas encore été dévoilée.