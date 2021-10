L’Allemand Daniel Siebert arbitre de la demi-finale Belgique-France à Turin

L’Allemand Daniel Siebert a été désigné par l’UEFA pour arbitrer la demi-finale de la Ligue des Nations de football entre la Belgique et la France, jeudi soir à Turin (20h45), a annoncé celle-ci mardi.

Siebert, 37 ans, n’a encore jamais arbitré un match des Diables Rouges. En juin 2016, il a été le quatrième arbitre lors d’un match amical contre la Norvège. Il a également arbitré les matchs européens du Club de Bruges et du Standard. Lors de l’Euro 2020, il a dirigé deux matches de groupes et un huitième de finale.

Le Final Four de la Ligue des Nations débute mercredi soir à San Siro à Milan avec la première demi-finale entre le pays hôte, l’Italie, et l’Espagne. Il s’agira de la revanche de la demi-finale du Championnat d’Europe de l’été dernier. À cette occasion, les Italiens se sont qualifiés aux tirs au but après que le match se soit terminé sur un score de 1-1. En finale, les Italiens ont été trop forts pour l’Angleterre lors de la séance de tirs au but.

Le match entre la Belgique et la France est la réédition de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. La France s’était imposée avec la plus petite différence (0-1) après un but de la tête de Samuel Umtiti en début de seconde période. Les Français ont ensuite remporté le titre mondial, la Belgique a pris la troisième place, le meilleur résultat jamais obtenu par notre pays.