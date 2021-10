VIDÉO | Un crocodile croque un drone en plein vol lors d’un tournage

En Australie, un crocodile est parvenu à capturer en plein vol un drone venu le filmer de près.

La scène se passe au Crocodylus Park, un zoo situé au nord de l’Australie.

Une équipe d’ABC News y est venue tourner des images pour un futur documentaire marquant les 50 ans de l’interdiction de la chasse aux reptiles dans cette partie du pays.

L’un des journalistes, équipé d’un drone, décide de prendre des plans au-dessus d’un lagon dans lequel vivent plusieurs crocodiles. «Il y en avait un en particulier qui ne bougeait pas et fixait le drone. Donc je me suis dit: ‘Ok, je vais l’utiliser lui puisqu’il reste immobile’.»

Mais alors qu’il s’approche de l’animal avec l’engin volant, le journaliste assiste à une scène plutôt surprenante. «Je vois un crocodile bondir hors de l’eau et j’entends le gros bruit d’une mâchoire se refermant. Je regarde mon écran de contrôle et, bien évidemment, mon écran était noir et je n’avais plus aucune connexion», commente-t-il.

À la fois amusé et embêté par ce qu’il vient de se produire, le journaliste d’ABC News se demande alors comment il va expliquer cette mésaventure à son patron. Heureusement pour lui, le drone sera repêché une fois le crocodile parti, ce qui permettra de récolter les images de l’impressionnante capture.