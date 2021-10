Proximus et Belfius lancent Banx et mettent l’accent sur des services bancaires durables

Outre une expérience bancaire «rapide, efficace et fiable», Banx veut faire repenser aux consommateurs le mode de vie où tout est immédiatement disponible, avec des commandes passées un jour et livrées le lendemain. Photo News

Proximus et Belfius ont officiellement donné mardi le coup d’envoi à Banx, leur néo-banque, dont ils avaient annoncé la création en juin 2020.

Celle-ci, imaginée par l’opérateur télécom et réalisée par l’institution financière belge, mettra l’accent sur des services durables. Ouverte dès à présent à tout un chacun, et donc pas uniquement aux clients de Proximus, l’application mobile permettra notamment aux utilisateurs de mesurer l’impact de leurs achats sur la planète et visera dès lors à les encourager à faire des choix plus pondérés et durables. Une douzaine de partenariats locaux ont déjà été noués dans cet objectif environnemental.

Outre une expérience bancaire «rapide, efficace et fiable», Banx veut faire repenser aux consommateurs le mode de vie où tout est immédiatement disponible, avec des commandes passées un jour et livrées le lendemain. Cela en permettant aux utilisateurs de mesurer leur comportement d’achat. L’app’ sera ainsi la première en Belgique à disposer d’un dashboard CO2, qui montre aux utilisateurs l’impact de leur comportement d’achat sur la planète. Proximus est le premier opérateur télécom au monde à conclure un partenariat en ce sens avec la société suédoise Doconomy.

Deux formules seront proposées aux consommateurs optant pour ces services bancaires: une formule gratuite, comprenant un numéro de compte et une carte de débit sans contact, et une autre payante, à 6,5 euros par mois, grâce à laquelle ils bénéficient notamment de deux comptes individuels et d’un compte commun. Les retraits d’argent seront gratuits dans les distributeurs de billets de Belfius et de l’alliance Batopin (Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis et ING).

Banx propose en outre une offre d’investissement qui contribuera à la transition vers une société durable.

Banx n’est pas la première concrétisation du partenariat annoncé en juin 2020 entre Belfius et Proximus. Ainsi, depuis mars dernier, la banque proposait déjà en agences et pour certains groupes-cibles «Beats», un abonnement mensuel personnalisé et modulable associant, pour la première fois sur le marché, des volets bancaire - avec un compte et une carte - et télécom. Adapté après cette période de test, le produit sera lancé globalement lundi. Les détails de l’offre seront alors dévoilés. Il sera possible d’y souscrire par voie digitale via l’application de Belfius, puisque Beats ne s’adressera qu’aux clients de la banque.