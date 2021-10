SORTIES LIVRES | Les poupées russes mémorielles de Modiano

Le héros de «Chevreuse» se remémore différentes périodes de son passé aux contours assez flous, déambulant dans Paris et dans ses souvenirs.

«C’est ainsi que l’on retrouve des détails en apparence insignifiants qui étaient restés en hibernation dans la nuit des temps.» Le détail qui, chez Jean Bosmans, fait remonter en lui un flot de souvenirs est le mot «Chevreuse». Cinquante ans auparavant, vers le milieu des années 60, alors qu’il arpentait seul les rues et cafés de Paris, il avait fait la connaissance d’une jeune fille prénommée Camille, mais qu’on appelait «Tête de mort». Qui? Les gens qu’elle fréquentait alors, dont une certaine Martine Hayward. À eux trois, ils s’étaient rendus dans une maison de la rue du Docteur-Kurzenne, dans la localité de Chevreuse.

- Par un étrange hasard dont le destin a le secret, et dont Modiano aime exploiter les multiples possibilités, Bosmans connaissait cet endroit où il avait un temps vécu enfant. De même lui avait été jadis familier le quartier d’Auteuil, dans l’ouest parisien, où ses nouvelles connaissances fréquentaient, la nuit, un appartement en compagnie de personnes «peu recommandables». Dont un dénommé Guy Vincent qu’il avait connu en cette époque lointaine. «Vous croyez d’abord tomber sur des coïncidences, remarque-t-il, mais, au bout de cinquante ans, vous avez une vue panoramique de votre vie.»

Ce sont ces fils de l’existence que le prix Nobel de Littérature tisse une fois de plus dans Chevreuse. Son personnage principal, déjà présent dans L’Horizon (2010), ressemble à tous ceux qui jalonnent son œuvre, y compris lorsqu’il s’agit d’ouvrages plus ouvertement autobiographiques, comme Un pedigree ou Dora Bruder. Ainsi qu’il le constate lui-même, il avance en «somnambule» dans sa propre vie. «Lui qui depuis des années avait l’habitude de vivre sur une frontière étroite entre la réalité et le rêve, et les laisser s’éclairer l’un l’autre, et quelques fois se mêler». C’est cette confusion qui fait le charme de l’œuvre extrêmement cohérente de Patrick Modiano dont Chevreuse est un nouveau et précieux maillon.

Patrick Modiano, «Chevreuse», Gallimard, 160 p.