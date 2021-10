Encore un forfait dans le groupe des Diables. Cette fois-ci c’est un membre du staff qui sera absent puisque Thierry Henry manquera les rencontres de Nations League.

Thierry Henry, l’assistant de Martínez s’est blessé au dos et manquera donc la phase finale de la Ligue des Nations en Italie et le match contre la France. Henry serait physiquement incapable de s’entraîner et donc d’accompagner au mieux les Diables Rouges pour le Final Four.