Les Diables rouges et les Red Flames voleront avec Brussels Airlines depuis Zaventem

Brussels Airlines sera la compagnie aérienne officielle des Diables rouges et des Red Flames pour les trois prochaines années au départ de Brussels Airport, a annoncé mardi par communiqué la compagnie aérienne sur la base d’un renouvellement de partenariat avec la Royal Belgian Football Association (RFBA).

Les plus grands événements à venir seront la Coupe du Monde au Qatar pour les Diables rouges belges et les Championnats européens en Angleterre pour les Red Flames. En plus de ces tournois, les équipes voleront également avec Brussels Airlines depuis Brussels Airport pour les championnats européens en Allemagne en 2024 et pour les matchs de qualification pour tous leurs tournois.

Mercredi, Brussels Airlines emmènera d’abord les Diables rouges à Turin pour la demi-finale de la Nations League.

Au cours du dernier Euro de football, organisé aux quatre coins du Vieux-Continent, l’équipe nationale belge n’avait volé ni au départ de Zaventem ni à bord d’avions Brussels Airlines, pour la première fois depuis des années. En revanche, l’équipe de football et son encadrement avaient eu recours à des vols charters assurés au départ de Charleroi par la compagnie lituanienne KlasJet, spécialisée dans les vols VIP. Ce choix avait été dénoncé par les syndicats, qui avaient crié au dumping social dans le chef de KlasJet.

Les premiers déplacements des Diables, à Tallinn (en Estonie, le 2 septembre) et à Kazan (le 8 septembre), se sont déjà faits à bord d’avions Brussels Airlines, mais depuis l’aéroport de Charleroi.