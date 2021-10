Indian Wells: Kim Clijsters opposée au premier tour à la Tchèque Katerina Siniakova

Kim Clijsters (WTA 1476) affrontera la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53), 25 ans, au premier tour du prestigieux tournoi WTA 1000 d’Indian Wells joué sur surface dure doté de 8.150.470 dollars.

La Limbourgeoise de 38 ans a reçu une wildcard pour le tournoi qu’elle a remporté en 2003 et 2005. La semaine dernière, Clijsters a joué son premier match sur le circuit WTA depuis plus d’un an au tournoi de Chicago. Elle a perdu au premier tour contre la Taïwanaise Su-Wei Hsieh.

Si elle gagne, une autre ancienne N.1 mondiale pendant 20 semaines, l’Allemande Angelique Kerber (WTA 15), 10e tête de série, l’attend au deuxième tour.

Elise Mertens (WTA 18) est la quatorzième tête de série en Californie. Elle est libre au premier tour et joue son premier match contre une qualifiée. Il s’agira peut-être de Kirsten Flipkens (WTA 132). Elle s’est qualifiée pour le deuxième et dernier tour préliminaire lundi. Elle jouera sa place dans le tableau final mardi contre la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 130).