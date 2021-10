Le vainqueur du marathon de Londres loupe une prime de 25 000 dollars pour 2 secondes

À l’approche de la ligne d’arrivée, l’Ethiopien Sisay Lemma, 30 ans, a ralenti et salué la foule. Sans quoi il aurait sans doute touché un bonus de 25 000 dollars.

Sisay Lemma a remporté la course avec un temps de deux heures, quatre minutes et une seconde, mais s’il avait terminé deux secondes plus tôt, il aurait reçu une prime de temps de 25 000 dollars.

Mais en passant devant la foule massée près du palais de Buckingham, le coureur de 30 ans a ralenti afin de déjà célébrer sa victoire et a voulu saluer la foule. Une perte de temps qui lui coûte cher.

AFP

Pour ne rien arranger, l’athlète n’a même pas été autorisé à aller chercher sa médaille sur le podium car son compatriote éthiopien Kinda Atanaw s’est révélé être positif à un test Covid. Lemma, étant considéré comme un proche d’Atanaw, a dû demander à son agent de 67 ans d’aller chercher son prix sur le podium. Cocasse.