Lès Tîdges d’Havlondge: Cellier, sans autre forme de procès (photos)

Un bon petit jogging avec des gens qui étaient là pour la gagne et d’autres uniquement pour le plaisir. Dans une toute bonne ambiance.

Le jogging «Les Tidges d’Havelonge» en est à sa dixième édition et fait partie du Challenge Condrusien depuis la première. Il a pris ses quartiers, comme chaque année, dans le hall omnisports, reconnu depuis peu comme «centre sportif local» par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Renaud Dellieu, échevin, est au four, au moulin et au micro pour accueillir la ministre des sports, Valérie Glatigny, ainsi que les sympathisants et les fans de cette discipline. Deux distances sont au menu: un 5,2 et un 12 kilomètres. Quant aux enfants, ils vont ouvrir le bal sous la conduite d’Émile Bastin, directeur, en tricotant des petits petons, sur le terrain de football, sis en face du Centre.

Les inscrits sur la grande distance sont libérés quinze minutes avant les autres. Chez les uns, on sent déjà d’où va venir le vent. Le grand Cellier et son compère Demirkazan (Rocourt) font illico la différence, les autres ne doivent plus se battre que pour la troisième place. Et, à quelques encablures de l’arrivée, le Cinacien dépose le copain de sortie. «Un parcours idéal, confiait le vainqueur. Quelques bonnes bosses, mais une boucle plutôt roulante, qui rentre bien dans mes cordes.» Quant à Mikaï, deuxième de cette grande distance, il ne cherchait pas la moindre excuse. «Je connais Alexandre et savais que je devrais me lever tôt pour le battre. Comme je n’ai pas de sprint, je n’ai pas insisté. Et, même en insistant, je n’y serais pas parvenu.»

La première dame, Sophie Elabbas, qui a respecté une moyenne de 13,80 km/h, savourait sa victoire, en insistant sur la qualité de l’organisation. «Je tiens à féliciter l’organisateur. Le parcours est vraiment sympa et très roulant. Un peu de boue à certains endroits, mais nous passerons les gambettes sous la douche. Dès les premiers hectomètres, je me suis retrouvée devant, aux côtés de Manon Lambotte, avant de m’isoler, sans pour autant avoir poussé sur l’accélérateur. J’ai franchement pris mon pied.»

Sur la petite distance, Gaultier Purper a devancé Erwin Provoost. Et ce, en respectant une moyenne de 16,52 km/h. À noter que Cellier, sur la longue distance, avait fait mieux encore (16,88 km/h). «Faut pas comparer les deux distances. Sur la plus petite, on n’a pas droit à l’erreur. Faut être devant dès le départ, sous peine de devoir ramer pour se replacer en ordre utile. Il faut ensuite savoir gérer, avant de penser à la finale. Cette fois, j’ai préféré m’isoler afin d’éviter toute mauvaise surprise!»

Au sein de la famille Pierrard, le jogging fait partie des meubles. «On court par plaisir et plus si affinité. Le jogging est un hobby, confie Maud, la première dame. Quand l’occasion se présente, on met le paquet. En tête en bas de la première descente, j’ai insisté.»