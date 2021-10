Van Genechten : «Fier de ceque j’ai réalisé»

Victime d’une fissure de la rotule à Roubaix, l’ancien vainqueur d’étape de la Vuelta met un terme à sa carrière.

J

onas Van Genechten sera bien à Binche-Chimay-Binche ce mardi. Sur cette course sur laquelle il a cumulé les places d’honneur. En sept participations, il s’est classé cinq fois dans le Top 15, dont une fois quatrième, deux fois septième et une fois neuvième. Mais le routier-sprinter originaire de Biesme-sous-Thuin ne sera pas au cœur du peloton, ce mardi, sur les pavés binchois. Il avait prévu d’y faire ses adieux, sur ses routes, pour la dernière course de sa carrière.

Mais Paris-Roubaix en a décidé autrement. Avec une chute, une de plus, qui anticipe de quelques jours sa retraite.

«Une bête chute, en début de course», regrette l’ancien vainqueur d’étape du Tour d’Espagne. «Cela roulait fort et cela a ralenti brusquement. J’ai touché avec la roue avant le mec devant moi et je suis tombé. Je souffre d’une fissure de la rotule. Et sans doute d’une entorse au niveau du poignet. C’est dommage… Je ne pensais pas arrêter comme ça. J’ai un peu une boule au ventre de terminer ma carrière sur une chute. Mais je savais que cela faisait partie des risques. J’étais content de disputer mon dernier Paris-Roubaix, dimanche. Et je savais qu’il y avait une probabilité de ne pas être à Binche, mardi.»

Mais il sera bien présent. Pour saluer ses supporters, mais aussi pour y être mis à l’honneur. Retour sur la carrière du sprinter de 35 ans, qui compte neuf succès chez les pros (une étape de la Vuelta, une du Tour de Pologne, le Cerami, la Course du Raisin à Overijse, le Grand Prix de Fourmies, une étape du Tour de Wallonie, une de l’Eurométropole Tour, le Circuit du Pays du Bois à Lichtervelde et la kermesse pro de Gullegem), des succès en catégorie 2, mais aussi des places d’honneur sur les classiques (3e de Paris-Tours, 5e de Kuune-Bruxelles-Kuurne).

Les premières années dans l’équipe de Jean-François Bourlart

Venu du VTT, Jonas Van Genechten avait rapidement dévoilé des capacités pour les sprints quand il est passé sur la route. Alors qu’il n’était pas pro, il n’avait pas peur de se mesurer aux stars du peloton quand il évoluait dans les équipes continentales de Jean-François Bourlart (Storez-Ledecq en 2007, Groupe Gobert en 2008, Verandas Willems en 2009 et 2010). «Je garde de bons souvenirs de cette période, avec des premiers résultats qui m’avaient lancé, comme ma 2e place à Overijse ou deux fois quatrième d’étape de l’Eurométropole Tour», se rappelle-t-il.

Un tremplin chez Wallonie Bruxelles

En 2011, il intègre la formation Wallonie Bruxelles, qui vient d’être créée, pour y être le leader. Il perce directement, avec une 5e place à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. «Ces années m’ont mené vers le plus haut niveau du vélo, puisque j’ai ensuite signé en World Tour, chez Lotto-Soudal», explique-t-il.

La percée chez Lotto-Soudal

«J’ai adoré ces trois années dans cette équipe, de 2012 à 2014. J’ai appris énormément, notamment aux côtés d’André Greipel. On avait un super collectif, un super groupe de coureurs. J’ai pris beaucoup de confiance en moi. Surtout avec ma fin de saison 2014, avec l’enchaînement des victoires. Si je suis parti de cette équipe, c’est à cause du management. Je n’étais pas vu à ma juste valeur. C’est dommage, car j’adorais le groupe. Mes prestations étaient rapidement oubliées l’année suivante, on ne me considérait que comme un simple coéquipier, y compris au niveau du contrat. D’ailleurs, c’était souvent les coureurs qui prenaient ma défense, qui disaient qu’il fallait rouler pour moi…»

IAM et la victoire à la Vuelta

En 2015, il rejoint Rik Verbrugghe chez IAM. «J’y ai vécu deux belles années. J’ai souvent reçu ma chance. Ma première saison n’a pas été exceptionnelle, mais je devais m’adapter à un programme plus intense, uniquement fait de grandes courses. C’était plus dur de mettre la balle au fond…»

Même s’il y est parvenu un an plus tard, en s’imposant notamment sur une étape du Tour d’Espagne 2016, devant Daniele Bennatin, Alejandro Valverde et Philippe Gilbert. «Cela reste ma plus grande victoire. J’avais vraiment dû me battre pour m’accrocher, pour passer les bosses avec les meilleurs. Dries Devenyns avait été un grand soutien pour moi.»

Une année difficile chez Cofidis

Avec la fin de l’équipe IAM, Jonas Van Genechten doit se trouver une nouvelle formation. Il signe chez Cofidis en 2017. «J’ai pris du plaisir par moments, mais cela a été une année délicate, cela ne passait pas avec le leader (NDLR : Nacer Bouhanni). Je n’y suis resté qu’une seule année.»

La fin chez B&B Hôtels

Il répond à l’appel de Jérôme Pineau, qui avait été son coéquipier chez IAM, quand le Français lance l’équipe Vital Concept en 2018, devenue aujourd’hui B&B Hôtels p/b KTM. «Il y a eu beaucoup de plaisir dans cette formation, avec l’enthousiasme de la nouveauté, l’élan d’une nouvelle équipe», raconte celui qui a souvent lancé Bryan Coquard vers la victoire. «Malheureusement, en 2019, j’ai eu des problèmes au genou, qui ont duré longtemps. Avec une opération. Quand j’ai voulu bien reprendre, il y a eu le coronavirus… Et des chutes à de mauvais moments.»

La suite

Installé en Espagne, dans la région de Saragosse, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. «Cela fait bizarre de tourner la page… Je ne veux retenir que le positif. J’aurais sans doute pu faire mieux, mais je suis fier de ce que j’ai réalisé. Maintenant, je veux d’abord prendre du temps avec la famille, voyager, être à la maison, profiter un peu avant de me fixer un plan. J’ai envie de garder des contacts dans le vélo. En arrêtant à 35 ans, je suis content de ne pas avoir fait l’année de trop. Je continue à éprouver du plaisir en roulant. J’ai envie de découvrir d’autres sports, mais je vais continuer à rouler. Mais sans regarder les watts!»