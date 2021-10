Comme à chaque changement d’entraîneur, les candidatures sont légion en bord de Meuse. Certains CV reviennent inlassablement, tels des marronniers. Si la course à la succession de Mbaye Leye n’est ouverte que depuis 24 heures, le Standard n’a plus le droit à l’erreur. Il s’agit de trouver la perle rare dans des conditions financières plus que précaires.