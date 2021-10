LIGUE DES NATIONS | Witsel: «Kanté n’est pas là, c’est une bonne chose, car il a 6 poumons et 36 jambes»

Axel Witsel n’a pas trop insisté sur le souvenir de 2018, préférant se concentrer sur le gros rendez-vous que représente le Final Four.

Comme quatorze autres Diables, Axel Witsel était sur la pelouse du stade de St-Pétersbourg, le 10 juillet 2018, pour la demi-finale France – Belgique (1-0). Le médian du Borussia Dortmund, comme d’autres avant lui, a forcément été interrogé sur son souvenir de ce match douloureux. «Sur le moment, cela a été une grosse déception, il y avait un double sentiment. D’un côté la déception d’être éliminé, mais aussi la fierté d’être allé aussi loin.»

Les lendemains belgo-français ont été agités, sur fond de rivalité, mais Witsel n’a pas voulu entretenir ce feuilleton essentiellement médiatique. «Je ne dirai pas qu’il y a un esprit de revanche, de notre côté. Bien sûr ce match a été spécial, mais on doit rester concentré sur ce qu’on a à faire.»

La Belgique a un objectif : battre la France pour rejoindre la finale du Final Four, avant tout. La demi-finale mondiale est un souvenir lointain, mais peut-il servir, tout de même? «Il faudra être attentif aux phases arrêtées, glisse Witsel, comme une manière de rappeler que Samuel Umtiti avait battu Courtois à la suite d’un corner. On doit toujours être concentré, de la première à la dernière minute, sur ces phases.»

L’ancien joueur du Standard ajoutait encore : «La France peut faire la différence à tout moment, avec des joueurs comme Benzema, qui est à un niveau plus que top. Mbappé, Griezmann, Pogba, c’est un groupe costaud.»

Dans un sourire, il glissait tout de même : «Kanté n’est pas là, c’est déjà une bonne chose, car lui il a six poumons et trente-six jambes.»

Du côté belge, quelques inquiétudes ont accompagné ce début de rassemblement en raison des états de forme des uns et des autres. Mais Witsel a voulu se montrer rassurant. «Je ne suis pas inquiet. Kevin (De Bruyne) revient petit à petit à son niveau, Eden (Hazard) joue moins (au Real Madrid) mais il est bien, dans sa tête, quand il vient en sélection. Et puis Romelu (Lukaku) n’a pas marqué lors des deux derniers matchs avec Chelsea, mais quand il vient ici (avec les Diables), il marque souvent.»

«Je préfère gagner la Champions League avec Dortmund que la Nations League»

Axel Witsel a voulu transmettre un message positif donc, à quelques jours d’un tournoi qui n’a pas la saveur d’un Euro ou d’une Coupe du monde, tout de même. Invité à choisir entre gagner la Nations League avec la Belgique ou la Ligue des champions avec Dortmund, le joueur du Borussia a répondu : «La Ligue des champions, quand même. La Nations League est un cran en dessous d’un Euro ou d’une Coupe du monde, mais cela reste un trophée au final. Ce serait bien pour le groupe de le gagner.»

Ce serait aussi une manière de montrer que cette équipe a progressé depuis la Coupe du monde 2018, face à la France, puis par rapport à l’Euro 2020, et l’élimination contre l’Italie. La victoire contre la République tchèque, en septembre, en qualifications pour la Coupe du monde 2022, avait d’ailleurs offert quelques séquences intéressantes. Mais c’était une formation tchèque déforcée, là où la France reste une valeur sûre, «capable d’être dangereuse à tout moment», a déjà prévenu Witsel, qui jouera pour la première fois à Turin, une ville qu’il aurait pu découvrir il y a quelques années si son transfert à la Juventus n’avait pas été bloqué par le Zenit St-Pétersbourg.

C’était en 2016, quand Roberto Martinez venait de débarquer à la tête de la sélection belge. Le médian en a gardé une petite frustration, puis est parti en Chine, avant de revenir en Europe, à Dortmund, où il a débuté sa quatrième saison, avec un troisième entraîneur, Marco Rose, successeur de Edin Terzic. «Il a de bonnes idées, explique Witsel au sujet de Rose. Il demande beaucoup d’intensité à l’entraînement, ce qui a pu manquer parfois.»

D’autant plus qu’en début de saison, Rose a positionné Witsel en défense centrale, pour dépanner. «Je suis milieu de terrain avant tout, mais le coach m’avait demandé de dépanner, pour aider l’équipe.»

Ce qu’il a plutôt bien fait lors des quatre premiers matchs (trois en championnat et un en Supercoupe).

«Ma position, ça reste numéro 6»

Witsel, 32 ans, est à un âge où il peut dire ce qu’il aime ou pas. Et il n’a pas manqué de faire savoir que jouer en défense ne doit pas être une habitude. Lors du dernier rassemblement, Roberto Martinez lui a parlé de cette adaptation, certes courte, derrière. «J’ai fait le job, mais ma position c’est numéro 6», a insisté Witsel.

Il n’est pas question qu’il dépanne en sélection, même si Witsel fera tous les efforts nécessaires pour l’équipe nationale. Il l’avait montré avant l’Euro, quand il avait été lancé dans une course contre la montre. Manifestement il n’a pas subi de contrecoup, depuis. «Je touche du bois. Après l’Euro, j’ai pu faire une coupure de trois semaines, avant de débuter la préparation.»

Il avait pu se reposer, avant de reprendre sa place, au cœur de l’équipe, là où il se sent le mieux. Et là où il devra encore être attentif pour maintenir l’équilibre belge, contre la France. Certains observateurs estimaient que c’était une bonne chose pour la Belgique de jouer la France maintenant. Trop expérimenté pour tomber dans le piège, Witsel temporisait : «Je ne sais pas s’il y a un bon moment pour jouer contre la France. Ils n’ont pas été à leur meilleur niveau lors des derniers matchs (partages contre la Bosnie et l’Ukraine notamment), mais cela reste la France, quand même.»

On fera l’économie de rappeler la manière dont les Bleus ont su profiter de leurs temps forts contre les Diables, en 2018. Quarante ans après la dernière victoire belge contre la France en match officiel (éliminatoires de la Coupe du monde 1982), et sans verser dans l’esprit revanchard, il serait bon de gagner. Pour passer à autre chose, jouer une finale, et confirmer, surtout, que ces Diables ont progressé.