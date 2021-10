Bois du Cazier: «On s’est donné un an pour tenter d’identifier les corps»

Depuis ce lundi, l’exhumation des 17 mineurs «inconnus» du Bois du Cazier, morts en 1956, a commencé.

À 10h30, la protection civile et le DVI (disaster victim identification) belge ont donné le premier coup de pelleteuse.«Il a fallu faire des repérages pour identifier clairement les tombes, on a commencé à creuser plus loin pour arriver à découvrir les cercueils à la verticale et repérer à quelle profondeur ils ont été ensevelis», explique Christian Decobecq.

Ensevelis en 1956, peu après la catastrophe du Bois du Cazier qui a coûté la vie à 262 mineurs, les cercueils ne sont plus en état: le bois a disparu, il reste un sarcophage en zinc qu’il a fallu ensuite dégager manuellement, à la truelle. «On l’a retiré, et on a retrouvé des ossements», confirme le DVI. «Deux corps ont été évacués vers des pompes funèbres de Gilly, on espère retirer ce lundi un à deux corps de plus, et de les avoir tous sorti d’ici jeudi. Mais la pluie annoncée risque de ralentir le travail.»

Première pour le DVI

65 ans, c’est une première pour le DVI: la cellule qui est habituée à devoir identifier des victimes de catastrophes, comme après les violentes inondations de cet été, s’est donnée un an pour essayer de savoir quel corps appartient à quelle famille.«L’identification de l’époque n’est pas celle d’aujourd’hui, ils ont notamment utilisé les objets personnels retrouvés sur les corps pour essayer de voir qui est qui. Mais on n’est pas à l’abri d’une erreur. Et une erreur, c’est en fait deux erreurs, si on a pris un corps pour un autre», ajoute encore Christian Decobecq.

Pour l’identification, ils seront entourés d’experts. «On va commencer déjà cette semaine par des examens anthropologiques, sur les ossements: le squelette sera reconstitué pour avoir des informations sur l’âge, le sexe et la stature de la personne. Dans la foulée, des examens dentaires seront faits, parce qu’il y a pour certains des données de l’époque. Il y aura aussi des examens pathologiques, par un médecin légiste, pour trouver des fractures qui seraient dans les dossiers médicaux des différentes victimes. En parallèle, il y aura aussi des prélèvements ADN qui seront faits (pour «matcher» avec celui d’une ou un descendant, NdlR). Il y aura également des examens isotopiques, qui permettent de localiser où la personne est née, il y a par exemple un Algérien qui n’a jamais été identifié, ce processus permettra de dire: tel corps vient d’Afrique, par exemple. On terminera enfin par de la reconstruction faciale, à partir des crânes, pour reconstituer les visages des victimes et tenter de les identifier par ce biais.» On le voit, beaucoup d’efforts, qui impliqueront différents experts et instituts à travers toute la Belgique, pour essayer d’avoir la meilleure information possible au bout d’un an.

À la recherche de son père

Tout cela, c’est fait gratuitement. Chaque expert, chaque cellule, donne de son temps bénévolement pour aider les familles à retrouver les leurs. C’est Michele Cicora, fils d’un mineur italien mort dans le puits du Cazier le 8 août 1956, qui est à l’origine du projet d’ampleur. Depuis près de deux ans, il remue ciel et terre pour retrouver le corps de son père. Il a fini par réussir à trouver le soutien d’une petite dizaine de familles, et il a rallié les autorités belges (communales, régionales et fédérales) autour de sa cause. «Je crois que mon père serait fier de ce que je fais», a-t-il confié, ce lundi. Son objectif, c’est de retrouver le corps de son père pour le ramener en Italie. Italie où la famille – son épouse, ses sept enfants – attendait le retour du mineur, parti en Belgique essayer de gagner un peu d’argent et sortir les siens de la misère. Il n’est jamais revenu.

Comme la grande majorité des autres familles des victimes jamais identifiées, Michele Cicora pensait que le corps de son père était au fond de la mine. C’est en 2006, alors qu’il avait décidé de venir au Bois du Cazier, qu’il a appris presque par hasard qu’une tombe contenait les mineurs qui n’avaient pas été identifiés. Depuis, il n’a eu de cesse de retrouver le corps de son père pour le ramener sur ses terres d’origine.

Tout cela, Michele Cicora l’a expliqué dans une longue lettre ouverte qu’il a lue – en italien – à l’occasion du début du processus d’exhumation.