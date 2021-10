Deux personnes grièvement blessées à la suite d’un accident à Obaix

Une personne a été sérieusement blessée lundi en fin d’après-midi à la suite d’une collision frontale entre deux véhicules chaussée de Nivelles à Obaix (Pont-à-Celles, province de Hainaut), a confirmé la zone de police Brunau.

Une seconde personne impliquée dans l’accident a, quant à elle, été légèrement blessée.

L’accident frontal s’est produit lundi en fin de journée chaussée de Nivelles à Obaix. Un véhicule conduit par un conducteur de 28 ans arrivant de Nivelles a dévié de sa bande de circulation pour percuter une voiture conduite par une personne âgée de 55 ans, a confirmé la zone de police locale. Les pompiers de Jumet sont intervenus sur les lieux, a indiqué la zone de secours Hainaut-Est.

Le conducteur de 28 ans a été sérieusement blessé et transporté en milieu hospitalier au CHU Marie Curie de Lodelinsart. Le second conducteur impliqué dans l’accident est plus légèrement blessé. La route a été fermée à la circulation le temps de l’intervention des secours par la zone de police locale. «Des déviations locales avaient été mises en place par nos équipes», a signalé Christian Marit, chef de corps de la zone de police.