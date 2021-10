Prêt «Inondations» du fédéral: à cynique, cynique et demi?

André Antoine dénonce le «cynisme éhonté» du fédéral, qui prête 1,2 milliard à la Région. Un cdH un peu isolé sur ce coup-là…

André Antoine s’insurge. En commission Budget du Parlement wallon, le débat se focalise sur ce prêt de 1,2 milliard du fédéral à la Région, pour l’aider à reconstruire les zones sinistrées par les inondations. Un prêt, pas un don.

La mine grave, le député wallon cdH s’interroge: «Où est passée la solidarité nationale? Je suis certain que si les inondations avaient eu lieu dans le Limbourg ou plus près d’Anvers… Mais ici, ça ne concernait que le sud du pays.»

Il va plus loin. «Le fédéral, c’est une rente de situation qu’il se fait. C’est d’un cynisme éhonté! Les inondations vont lui rapporter.» Une affirmation que personne ne suivra. Pas même le PTB.

«Le fédéral y gagne»

André Antoine a fait ses calculs. Au-delà du prêt de 1,2 milliard sur 15 ans (à taux bas et pas de remboursement avant 5 ans), le fédéral permet aussi de baisser la TVA des travaux de démolition et de construction à 6% jusqu’à fin 2022 dans les zones sinistrées. Une mesure qui pourra être prolongée, si besoin.

Il en vient au fait, à la «rente de situation». « Il va y avoir des commandes publiques très importantes. Or, avec cette TVA à 6%, dès cette année, c’est déjà 180 millions qui vont tomber dans l’escarcelle du fédéral. Ah, ils font une bonne opération! Ils vont gagner bien plus que l’aumône qu’ils nous donnent avec des taux bas. On aurait pu exempter ces travaux de TVA. Vous imaginez le cynisme?»

«Le jeu des extrêmes»

Une exemption totale de la TVA, l’Europe ne le permet pas, rappelle le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke (MR). Pour le reste, il n’en fait pas mystère: lui aussi, il aurait préféré une donation à un prêt. Il y avait cette proposition de don de 600 millions€, mise sur la table par le secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine (PS). Mais la loi de financement est là. Le don n’est pas possible. Ce sera donc un prêt.

Les extrêmes, au Nord n’attendent que ça: que je croise le fer avec le fédéral. Exciter les plus excités déjà

«Mais au moins, une somme substantielle sera mise à disposition le plus rapidement possible: 1,2 milliard, sur les 3 milliards de dégâts estimés… Oui, c’est substantiel. C’est deux fois 600 millions. Et de manière pragmatique, je préfère un “tiens” à deux “tu l’auras”.»

Il aurait fallu insister? S’arc-bouter sur une donation à tout prix? Intéressant sur le plan médiatique, reconnaît Jean-Luc Crucke. Mais en attendant, les fonds ne suivaient pas. «Et vous faisiez gagner qui? Les extrêmes, au Nord, qui n’attendent que ça: que je croise le fer avec le fédéral. Exciter les plus excités déjà…»

Il dit avoir préféré éviter tout conflit inutile, et miser sur une possible amélioration pour l’avenir, avec un mécanisme interfédéral de solidarité à imaginer ensemble.

«J’ai vu des milliers de Flamands...»

Le ton du ministre MR se fait plus vif. Il se dit «particulièrement choqué» par les propos du député cdH: «Vous parlez de cynisme. Mais dire que si les inondations avaient eu lieu en Flandre, la solidarité aurait joué, ça, c’est du cynisme! J’ai vu des centaines, des milliers de Flamands et de Bruxellois sur le terrain… Je ne pensais pas que quelqu’un dans cette assemblée aurait pensé ça. D’ailleurs, je suis persuadé que ce n’est pas le fond de votre pensée.»

En effet, rétorquera André Antoine: «Je n’aime pas qu’on déforme mes propos. Je n’ai jamais incriminé la population flamande. Moi aussi, j’ai vu des Flamands, des Bruxellois et même des Français sur le terrain. Mais ce qui est vrai pour la population ne l’est pas au niveau politique », se défend-il.

«Triste pays»

«Il eut été bienvenu de dire: “On partage la note”», constate amèrement Stéphane Hazée chez Écolo. «Triste pays, dit-il, où une fois l’enjeu de la solidarité posé, on s’embourbe tout de suite dans des considérations juridiques. Et sans doute derrière, politiques».

Mais lui non plus ne rejoint pas André Antoine sur l’intention «cynique» du fédéral de vouloir s’enrichir sur la détresse wallonne. « Vous donnez raison à ceux qui cherchent à détricoter les mécanismes de solidarité, justement. »