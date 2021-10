Les jeunes du Standard Raskin et Siquet s’entrainent avec les Diables

Les deux internationaux espoirs Hugo Siquet et Nicolas Raskin, tous deux joueurs du Standard, ont participé au premier entraînement des Diables Rouges en vue du Final Four de la Ligue des Nations, lundi, à Tubize Photo News

Les deux internationaux espoirs Hugo Siquet et Nicolas Raskin, tous deux joueurs du Standard, ont participé au premier entraînement des Diables Rouges en vue du Final Four de la Ligue des Nations, lundi, à Tubize.

Seul le premier quart d’heure était ouvert aux médias. Outre le défenseur Siquet et le médian Raskin, les gardiens de réserve Koen Casteels et Matz Sels étaient présents sur la pelouse, tout comme Toby Alderweireld, Dodi Lukebakio, Leander Dendoncker et Thomas Foket. Ce dernier a été appelé dimanche comme possible remplaçant de Thomas Meunier.

Le latéral du Borussia Dortmund souffre d’une blessure au genou et est très incertain pour les deux matchs prévus en Italie, la demi-finale contre la France jeudi à Turin et la finale ou le match pour la troisième place dimanche.

Un absent de marque lundi était Thierry Henry. Le T3 du sélectionneur Roberto Martinez souffre d’une blessure au dos et devait faire l’impasse sur l’entraînement.

Le reste de la sélection de Martinez travaillait à l’intérieur. Mardi, les Belges effectueront un dernier entraînement sur le sol belge avant de s’envoler pour l’Italie mercredi.