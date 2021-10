VIDÉO | Retrouvez votre enfance sous le chapiteau du cirque Zavatta, des entrées pour nos lecteurs

Traditionnel et populaire, c’est ainsi que se définit lui-même le cirque Achille Zavatta-Dubois. Petit avant-goût du spectacle. Nous avons di fois deux places à offrir aux lecteurs du Courrier de l’Escaut. Explication en fin d’article.

Prenez un petit chapiteau (de 400 places tout de même) où dominent le rouge, le bleu et le jaune; des loges aux fauteuils dorés, une piste recouverte de copeaux sur laquelle on déploie un tapis aux couleurs du chapiteau, un vrai M. Loyal - dont le rôle est tenu par le tournaisien Bruno Valencia - et des artistes, peu nombreux mais de qualité, que l’on retrouvera tout au long d’un spectacle de 2 heures entrecoupé par les incontournables 15 minutes d’entracte, et vous aurez tous les ingrédients pour recréer l’atmosphère des cirques traditionnels qui nous faisaient rêver sur les places des villages quand nous étions enfants.

Ces ingrédients constituent également la marque de fabrique du cirque Achille Zavatta-Dubois dont les représentations données depuis quelques jours dans la cité des Cinq cochers rencontrent un réel succès de participation. Les clowns espagnols Sarita et Kim León vous resservent des vieux gags mais qui font toujours autant rire... EdA

À un point tel que pour celle donnée dimanche dernier, il aura fallu attendre près de trois quarts d’heure avant que tous les spectateurs - dont de nombreux enfants - qui se pressaient devant la billetterie prennent place sous le chapiteau dressé à deux pas du centre commercial des Bastions.

Manifestement, les vieilles recettes qui faisaient rêver jadis parents ou grands-parents semblent toujours fonctionner auprès de la nouvelle génération.

La demi-finaliste de The Voice, Nessa, pour l’ouverture

Si vous êtes un aficionado de l’émission The Voice, vous reconnaîtrez peut-être la voix de la jolie gitane qui ouvre le spectacle en interprétant une version revisitée du célèbre «New York, New York» de Fred Ebb et popularisée par Liza Minelli et Frank Sinatra. Cette jeune fille à la voix envoûtante n’est autre que Nessa, demi-finaliste de l’édition 2020 du célèbre télé-crochet. Le plus jeune des Zanetti brothers n’a que…. 4 ans. EdA

Les clowns - que ce soient les Zanetti brothers (dont le plus jeune n’a que... 4 ans) ou les Espagnols Sarita et Kim León - resservent quant à eux des vieilles recettes qui, bien que prévisibles, titillent toujours autant les zygomatiques des petits et grands. Incontournable dans le cirque traditionnel, M. Loyal dont le rôle est ici tenu par le tournaisien Bruno Valencia, actif dans le monde de l’événementiel et du spectacle depuis près de 20 ans... EdA

Vous entendrez aussi cet incontournable roulement de tambour lorsque le jongleur Cylios - présent temporairement à Tournai en attendant de reprendre sa tournée avec le cirque du soleil - propose de jongler simultanément avec sept massues, un exploit que peu d’adeptes de la discipline sont capables de réussir. Cylios a été jusqu’à jongler avec sept massues... Un exploit. EdA

Vous apprécierez enfin cette touche de modernité avec la lumineuse prestation de Laserman, alias Chade Dubois, qui semble jongler avec la lumière. Si naturellement qu’il nous fait oublier qu’il s’agit là aussi d’un réel exploit technologique.

Vous trouverez dans l’édition papier de ce mardi 5 octobre de l’Avenir/Le Courrier de l’Escaut toutes les explications pour gagner des entrées au spectacle de ce vendredi 8 mars, à 18 h, à Tournai.