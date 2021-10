«En Belgique, la démocratie est en crise»

De nombreux Belges estiment que notre démocratie fonctionne mal, avance un sondage. La faute, entre autres, à l’illisibilité du système.

Près d’un quart des Belges veulent en finir avec la démocratie parlementaire, qui permet d’élire des représentants de la population dans les différents parlements, et souhaitent la remplacer par un autre système. Il s’agit de l’un des principaux enseignements de l’enquête de la RTBF, réalisée par l’institut de sondage Kantar à la fin du mois de septembre.

Ces résultats n’étonnent pas tellement Jean Faniel, directeur du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques). «Cela démontre ce que nous répétons depuis des années en tant que politologues, à savoir qu’il y a une crise de la démocratie et un problème de légitimité du système. Les résultats de cette enquête en dévoilent l’ampleur, qui est préoccupante pour le monde politique.»

Pas une exception belge

Cette méfiance à l’égard du système démocratique belge n’est pas neuve et relève notamment de son manque de lisibilité.

«En Belgique en particulier, il est difficile de savoir qui exerce vraiment le pouvoir. Dès qu’on s’y intéresse de près, on se rend compte que c’est un pouvoir multipolaire, qui se loge dans beaucoup de mains différentes. Celles-ci sont politiques mais pas seulement. Les acteurs économiques peuvent aussi avoir un impact sur les décisions.» Le pouvoir de décision est donc le fait de personnes aux intérêts différents, à la légitimité différente, ce qui accentue le caractère peu lisible du fonctionnement démocratique.

«La fragmentation politique joue aussi dans cette impression d’illisibilité: aujourd’hui, le gouvernement fédéral est composé de sept partis, avance Jean Faniel. Il y a aussi le découpage institutionnel, qui paraît complexe» De nombreux citoyens éprouvent en effet des difficultés à saisir les subtilités de notre lasagne institutionnelle. «Étant donné que c’est compliqué, on du mal à s’y intéresser. Et puisque c’est compliqué, le citoyen a l’impression que ça ne doit pas bien fonctionner.» Ce qui n’est, heureusement, pas forcément le cas. «Il y a des mécanismes qui font en sorte que l’édifice fonctionne.»

D’ailleurs, la Belgique n’est pas le seul pays à présenter une certaine complexité institutionnelle. «En France, on a le sentiment que si Macron se lève avec une idée en tête le matin, sa mise en œuvre est actée le soir même. Or, l’architecture institutionnelle française est aussi composée de Régions, de Communes, etc.»

Outre l’illisibilité du système, la notion d’efficacité démocratique est également mise en doute. Certains citoyens jugent que la société n’évolue pas suffisamment, pas assez vite ou pas dans le bon sens. «Cela concerne la crise sanitaire, mais aussi les crises économique, sociale et environnementale. Le sentiment de certaines personnes, c’est que la démocratie est un système au sein duquel on parle beaucoup, mais sans agir suffisamment.»

Des solutions publiques

Ce sondage en atteste: la crise démocratique semble se renforcer. Mais, dans le même temps, un certain nombre d’initiatives, qui émanent notamment des pouvoirs publics, se mettent en place afin d’améliorer le système.

«Ce qui a changé ces dernières années, c’est qu’il y a eu une prise de conscience de cette crise. Des réponses institutionnelles se mettent en place pour améliorer notre démocratie, en particulier en ce qui concerne l’implication du citoyen.» Le directeur du Crisp cite notamment le «dialogue citoyen permanent» instauré en Communauté germanophone et présenté comme une véritable innovation démocratique. «L’idée est d’avoir des citoyens, tirés au sort, qui examinent des questions de manière poussée et font des recommandations à destination du monde politique. [...] Il y a aujourd’hui une envie de faire évoluer la démocratie vers des formes plus hybrides de participation.»

«Pas un État à la chinoise»

Malgré cette prise de conscience, il n’empêche que plus d’un citoyen sur trois (37%) estime que notre société serait mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains d’un seul leader, révèle le sondage. «Il faut toutefois noter que ce n’est pas parce qu’un grand nombre de personnes trouvent que le système fonctionne mal qu’elles veulent nécessairement un État à la chinoise ou à la hongroise.»

Quant à l’efficacité d’un contrôle exercé de manière plus centralisée, il ne faut pas oublier l’importance des contre-pouvoirs, rappelle notre interlocuteur. «Aux États-Unis, c’est d’ailleurs tout le principe des “ checks and balances ”. Même le type le plus puissant du monde ne contrôle pas tout.»