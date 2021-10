Abel Demeestere sacré «Premier Cuisinier de Belgique 2022»

Le jeune chef Abel Demeestere du restaurant Hof van Cleve à Kruisem a régalé lundi les jurés du «Premier Cuisinier de Belgique 2022» et remporté le titre de cette 69e édition, pour sa première participation au concours gastronomique organisé par le Club Gastronomique Prosper Montagné.

Son acolyte Laurence De Smet a été, elle, sacrée «meilleure commise de cuisine».

Outre Abel Demeestere, Jamal Aichi, chef du restaurant «Les Terrasses du Prince» à Gembloux, Christophe De Meur, chef à l’ambassade britannique à Bruxelles, le chef privé brugeois Diego De Baets, Stijn De Smet, sous-chef du restaurant «Blunch» à Zele (Flandre orientale) participaient à la finale et se disputaient le titre protégé de «Premier Cuisinier de Belgique». Chacun devait élaborer un menu imposé composé, en entrée, de daurade royale et langoustines, d’un plat principal à base de lapin en sauce accompagné de ses trois garnitures et d’un dessert au chocolat, flan, biscuit roulé et crème glacée.

À 22 ans, le Louvaniste Abel Demeestere s’est imposé à Bruges dans ce concours d’excellence professionnelle qui entend encourager la créativité et l’innovation des jeunes chefs.