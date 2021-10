Voici les bienfaits du lait maternel pour les bébés prématurés

L’allaitement maternel a des bienfaits pour la santé et le développement des bébés. Surtout pour les nouveau-nés prématurés.

«D’abord, le lait maternel nourrit et protège le bébé prématuré, souligne Fabienne Hesbois, infirmière pédiatrique et conseillère en lactation. Dans le lait maternel, il y a des nutriments que le bébé va mieux réabsorber, et qui vont l’aider à développer son système nerveux, son tube digestif… Il digérera plus facilement le lait maternel que le lait maternisé. D’autre part, le lait maternel d’une maman qui a accouché prématurément va davantage protéger même sa vue, et son cerveau va être mieux construit.»

«Lorsqu’on est confronté à des nouveau-nés malades ou prématurés, le lait maternel garde toute son importance, confirme le Dr Pierre Maton, chef du service de néonatalogie du CHC MontLégia. Outre les bénéfices de son usage pour les bébés nés à terme, le lait maternel est associé à des bénéfices de croissance et de développement cérébral pour la suite.»

Les bébés allaités sont moins souvent touchés par des infections. L’allaitement serait associé à une réduction du risque du syndrome de la mort subite du nourrisson. Certaines études suggèrent que l’allaitement diminuerait le risque d’embonpoint et d’obésité. Toutefois, les résultats des études sont parfois contradictoires. La majorité des études ont noté que les enfants allaités ont de meilleurs résultats lors de tests d’intelligence. Il s’agit d’une accélération du développement cognitif et l’effet bénéfique semble diminuer avec le temps.

Un lien d’attachement renforcé avec sa maman

Comme l’allaitement permet des interactions fréquentes entre la mère et son bébé, le lien d’attachement est ainsi renforcé. Cette proximité a également lieu chaque fois qu’une mère prend son bébé dans ses bras pour lui offrir le biberon.

Certains effets bénéfiques de l’allaitement sur la santé de l’enfant et sur celle de la mère sont liés à sa durée et à son exclusivité.