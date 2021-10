Un jeune sur 7 atteint de troubles mentaux: «Un suicide toutes les 11 minutes»

Dans un rapport glaçant publié ce mardi, l’Unicef dénonce l’inaction en matière de prévention, de protection et de prise en charge de la santé mentale, notamment chez les jeunes (10-19 ans).

Écrire que la crise du Covid-19 a fortement touché les plus jeunes générations relève de l’euphémisme. C’est en tous les cas l’implacable constat dressé par l’Unicef, lequel publie ce mardi un rapport alarmant sur l’état de santé mental des jeunes âgés de 10 à 19 ans.

«Les 18 mois qui viennent de s’écouler ont été très longs pour nous tous, mais surtout pour les enfants», observe ainsi Henrietta Fore, directrice générale de l’institution, pointant le fait que ceux-ci «ont été privés de certains aspects pourtant essentiels de l’enfance.»

Dans son rapport intitulé «la Situation des enfants dans le monde 2021», l’Unicef relève en effet que « plus d’un adolescent sur sept vivrait avec un trouble mental diagnostiqué» (NDLR: 16,3% en Belgique selon le rapport) et que « plus de 1,6 milliard d’enfants ont vu leur éducation négativement affectée.»

Investissements négligeables

Mais outre les difficultés, de tous ordres, rencontrées par les plus jeunes depuis le début de la crise, l’Unicef pointe aujourd’hui le fait que «la pandémie a prélevé un lourd tribut» sur l’aide, déjà insuffisante avant la crise, dont ces enfants auraient aujourd’hui et demain plus que jamais besoin en matière de prise en charge de la santé mentale.

«Les investissements restent négligeables», dénonce l’institution, qui note que «les dépenses publiques médianes en faveur de la santé mentale à l’échelle du globe représentent seulement 2,1% des dépenses publiques médianes dédiées à la santé en général.» De quoi faire dire à l’Unicef que « les gouvernements et les sociétés continuent d’investir bien trop peu dans la promotion, la protection et la prise en charge de la santé mentale des enfants, des jeunes et des personnes qui s’occupent d’eux.»

«Perte de potentiel humain»

Si cette «négligence» possède un coût «incalculable» pour les personnes concernées, il est en revanche possible d’en estimer l’impact sur le plan économique mondial avec «une perte de potentiel humain de 387,2 milliards de dollars», selon une étude de la London School of Economics and Political Science, commandée par l’Unicef.

Souffrant d’une image le plus souvent négative, la dimension mentale de la santé souffre particulièrement d’une «absence de leadership et d’engagement», note encore l’institution, laquelle appelle dès lors les gouvernements à «investir de toute urgence dans la santé mentale des enfants et des adolescents», à « intégrer et déployer à grande échelle des interventions» en la matière et à «briser le silence qui entoure la maladie mentale».