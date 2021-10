VIDÉO | «Si je reste, je meurs»: la danseuse Jeny Bonsenge donne l’alerte sur les violences conjugales

Très suivie sur les réseaux sociaux, la chorégraphe et danseuse bruxelloise a témoigné des violences conjugales dont elle a été victime. Photos à l’appui.

Jeny, avec sa jeune comparse Anae, avait fait le buzz dans le monde entier avec ses vidéos de danse. Le duo avait même été invité dans l’émission d’Ellen DeGeneres, célèbre présentatrice aux États-Unis.

Mais c’est pour une raison bien plus triste et révoltante que la chorégraphe et danseuse bruxelloise fait à nouveau l’actualité.

Sur Instagram, où elle est suivie par 1,3 million d’abonnés, elle a posté une photo d’elle, le visage tuméfié et l’œil très gonflé. Avec un témoignage édifiant.

«Je n’ai plus peur de parler […] Le coup que j’ai reçu, c’était le DERNIER! C’était le coup de TROP. Et c’est celui qui m’a permis de me réveiller et sortir de (son) emprise. […] Si je reste, je meurs», explique-t-elle dans le message posté sur le réseau social.

Pas un appel à la vengeance, mais un appel clair: il faut oser parler des violences conjugales.

Une plainte déposée

Jeny Bonsenge a d’ailleurs porté plainte contre son mari, l’artiste et humoriste Docteuridéologie,comme le rapporte La Dernière Heure. Elle confie également rentrer en thérapie. «Ça me fait beaucoup de bien de parler de ma situation.»

Son désormais ex-mari, Bule Lumbala de son vrai nom, s’est défendu de tout acte malveillant. «Je suis moi-même contre la violence envers les femmes et en aucun cas, j’ai levé la main sur elle. J’ai les preuves que tout ça est de la mauvaise foi. Je ne l’ai jamais tabassée. Le gonflement de son œil n’est en aucun cas une pêche (sic) de ma part. Un stabilisateur de caméra est tombé sur son œil pendant une dispute.»

Un commentaire qui n’a pas convaincu les internautes, dont plusieurs stars, qui ont été nombreux à laisser des marques de soutien à la danseuse.