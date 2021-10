Israël: forte baisse des nouvelles infections à coronavirus après le vaccin de rappel

Le nombre de nouvelles infections au Sars-Cov-2 a considérablement diminué en Israël après deux mois de vaccination de rappel, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

Ce dernier a fait état de 2.653 nouveaux cas dimanche, alors que le mois dernier, plus de 11.000 nouvelles infections étaient enregistrées par jour, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Les tests de dépistage étaient cependant plus nombreux à cette époque.

Selon le ministère de la Santé, environ 61% des quelque 9,4 millions d’habitants ont été vaccinés deux fois et près de 37% trois fois. La condition pour la troisième vaccination est que la deuxième dose ait été administrée au moins cinq mois auparavant.

Israël est devenu le premier pays au monde à commencer à administrer une troisième dose de vaccin en juillet.

Il y a actuellement 564 patients «gravement malades» dans le pays. La grande majorité d’entre eux ne sont pas vaccinés, selon le ministère.