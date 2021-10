Des tortues vertes, une espèce menacée, retrouvées dépecées en Malaisie

Les tortues vertes sont l’une des espèces de tortues marines les plus grandes et sont considérées comme menacées AFP

Onze tortues marines ont été retrouvées mortes au large de la Malaisie, ont indiqué lundi les autorités, qui soupçonnent un groupe ethnique local de les avoir dépecées pour les manger.

Les autorités de protection de la nature ont indiqué avoir retrouvé les restes des tortues vertes, une espèce protégée près de la ville de Semporna, dans l’Etat de Sabah, dans la partie malaisienne de l’île de Bornéo.

«Les crimes sur la faune sauvage avec des tortues marines dans le district de Semporna sont souvent le fait des Bajau Laut», un groupe ethnique nomade vivant de la mer, a indiqué le directeur du département chargé de la protection de la faune de Sabah, Augustine Tuuga.

Les autorités du pays d’Asie du Sud-Est ont aussi retrouvé des sacs de viande de tortue et un couteau.

Tuer des tortues protégées est un crime passible de prison et de lourdes amendes en Malaisie. Les tortues vertes sont l’une des espèces de tortues marines les plus grandes et sont considérées comme menacées par l’Union internationale de conservation de la nature (UICN).

Ces tortues font face à de multiples dangers, comme la chasse par des braconniers, les filets de pêche qui les emprisonnent, ou celui de voir leurs oeufs récoltés pour être mangés.