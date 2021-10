VIDÉO | Les plus gros influenceurs belges de TikTok bientôt sur la scène du Forum de Liège

Douze influenceurs de l’appli TikTok se produiront sur la scène du Forum de Liège. Ils lâcheront leurs smartphones pour expérimenter les aléas d’un show réel.

Chorégraphies, challenges, clips humoristiques… Depuis le confinement, on a tous déjà vu ces courtes vidéos accompagnées de musique diffusées sur l’application chinoise TikTok. Certains en profitent pour se faire connaître du grand public. En quelques mois, et bien que l’appli existe depuis 2016, le nombre d’internautes a carrément explosé partout dans le monde, y compris en Belgique où les influenceurs se mettent en scène dans différentes vidéos.

Le réseau social a sans aucun doute changé leur vie. Et dans le cadre du Voo Rire Festival, douze d’entre eux – et non des moindres – fouleront la scène du Forum de Liège le 21 octobre prochain dans un spectacle intitulé «Du smartphone à la scène».

À sa présentation, un certain Nicolas Lacroix(25 ans). Le jeune homme s’est d’abord fait connaître grâce aux tiktok de son chien qui s’exprime énormément – ce qui lui a permis de récolter près d’un million d’abonnés en deux ans – pour ensuite devenir chroniqueur en télé et en radio sur Tipik, ou encore sur Vivacité dans l’émission dominicale Les enfants de chœur. Il a notamment collaboré avec Virgine Hocq ou encore les Frères Taloche.

«On a pris le pari fou de faire monter des tiktokeurs sur scène pour une soirée inédite», nous explique-t-il. «Ce gala sera drôle, car on a choisi des influenceurs qui font de l’humour. Les univers se mélangent très bien.»

Parmi les influenceurs présents au Voo Rire de Liège, on retrouvera notamment David Rodriguezqui a près de 10 millions de followers sur ses comptes Tiktok et un million sur Instagram, mais aussi Donovan le magicien qu’on ne présente plus.

Nicolas Lacroix, lui, n’a pas dit son dernier mot. Il prépare son propre spectacle en tant qu’humoriste, qu’il jouera à Namur le 25 mars 2022.

