Biodiversité dans le bâti des administrations bruxelloises: «Pas un seul bâtiment exemplaire»

Les immeubles des administrations régionales bruxelloises ne favorisent pas la biodiversité. C’est ce qu’estime le député d’opposition Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) suite aux informations récoltées auprès des cabinets ministériels bruxellois.

«Au sein des différentes administrations bruxelloises, il n’existe pratiquement aucune initiative visant à favoriser la biodiversité. Si certains efforts sont fournis pour ce qui concerne le patrimoine privé de la Région ou pour les nouveaux immeubles de logements publics, il n’y a rien pour les immeubles des administrations et des organismes d’intérêt public (OIP) eux-mêmes», pointe le député libéral.

Espèces cavernicoles

Selon Van Goidsenhoven, il y aurait lieu d’entamer «une réflexion intelligente relative aux constructions» pour «enrayer la tendance selon laquelle le bâti peut entraîner des conséquences néfastes sur l’habitat naturel de certaines espèces».

Le député libéral souligne que «l’espace urbain renferme de multiples composantes qui se prêtent à la présence de certains animaux et qui peuvent être favorisées par des initiatives adaptées». Et de citer les espèces cavernicoles (faucon pèlerin, martinet, rouge-queue) qui peuvent «trouver refuge dans les trous d’échafaudage, les corniches ou sous les toits». Il pense aussi à «la verdurisation et à la végétalisation du bâti, à différentes méthodes aptes à rendre les façades habitables, à l’installation de nichoirs ou de mangeoires, mais encore à la gestion des possibles nuisances, comme la lumière ou le bruit».

Locataires

Un problème supplémentaire surgit du fait que les administrations sont souvent locataires de leurs bâtiments. «Cela entraverait les possibilités pour intégrer la biodiversité dans le bâti».

Van Goidsenhoven en profite pour égratigner ses collègues de la majorité: «A l’heure où le renforcement de la biodiversité en milieu urbain est sur toutes les lèvres et que les responsables politiques énoncent de grands principes, il est navrant de constater que si peu de choses ont été faites au niveau des immeubles de l’administration. Les autorités bruxelloises doivent montrer l’exemple». Et d’insister: «Pas un ministre n’a été en mesure de nous citer un seul immeuble exemplaire sur le plan de la biodiversité au sein des administrations et des organes publics régionaux».