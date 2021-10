Jonathan Heris: « Eupen en tête, c'est difficile à imaginer »

Soirée inoubliable ce 3 octobre 2021 au Kehrweg. Jonathan Heris (Eupen), buteur victorieux dans les derniers instants, revient sur cette belle victoire face à Genk.

Épilogue incroyable que celui de ce dimanche, à Eupen – Genk. Revenus à 2-2 via Prevljak à la 86e, les Pandas ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu. Sur le corner de Peeters, le ballon était détourné de la tête par Lucumi mais parvenait à Jonathan Heris dont la reprise de volée passait entre les jambes de ce même Colombien. Le gardien Vandevoordt ne pouvait priver l’AS du 3-2 final, synonyme de siège de leader.

«Inscrire un tel but pour faire 3-2, ça fait toujours plaisir, surtout pour un défenseur!» souriait l’Eupenois Jonathan Heris après la folle soirée dominicale au Kehrweg. «Nous étions montés sur le terrain pour prendre les trois points et on a fait le travail, même si ce n’était pas facile» ajoutait encore le héros de la soirée. «Être en tête, ce n’est pas facile à imaginer. Surtout après la saison dernière où l’on était d’abord dans la lutte pour le maintien. Là, ce succès fait du bien et on va se reposer un peu.»

La trêve internationale fera du bien, même si les Pandas semblent avancer sans pression. «Après le repos, on devra vite se focaliser sur le prochain match, même si je ne sais pas contre qui ce sera (rires)!» Ce sera à Gand, le 17 octobre.