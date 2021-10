David Goffin, 33e, continue à reculer au classement ATP

David Goffin a perdu trois places dans le nouveau classement mondial du tennis masculin, publié lundi par l’ATP.

Le Liégeois, qui a mis un terme à sa saison en raison de ses multiples blessures à répétition, est désormais classé 33e. Il n’avait plus occupé cette position depuis juin 2019. À l’époque il était resté deux semaines à cette place avant de remonter rapidement au 23e rang puis d’atteindre la 10e place six mois plus tard. Sinon, il faut remonter au 15 septembre 2014 pour retrouver l’actuel N.1 belge plus mal classé à l’ATP. Goffin était 45e mais en pleine phase de progression.

En haut du classement, il n’y a pratiquement pas de mouvement. Le Serbe Novak Djokovic conserve la première place devant le Russe Daniil Medvedev et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le Norvégien Casper Ruud reste 10e malgré sa victoire dimanche au tournoi de San Diego, l’Italien Jannik Sinner est toujours 14e après avoir renouvelé son titre à Sofia.

Le seul changement dans le top vingt est effectué par le Français Gaël Monfils. Sa place de finaliste à Sofia lui permet de dépasser l’Espagnol Roberto Bautista Agut et l’Américain Ryan Opelka pour occuper la 18e position. Camron Norrie, finaliste à San Diego, a grappillé deux rangs et se retrouve 26e, son meilleur classement en carrière.

Tout comme Goffin, les autres Belges ont également perdu un peu de terrain. Zizou Bergs est aujourd’hui 188e (-2), Kimmer Coppejans 210e (-2) et Ruben Bemelmans 223e (-1).