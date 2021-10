PHOTOS | Roberto Martinez était au Joli Bois dimanche en prélude du choc entre Waterloo et Perwez

Il y avait pas mal de (beau) monde et de parents au Joli Bois, dimanche midi, pour la présentation des équipes de jeunes du club de Waterloo (des plus petits jusqu’aux U19) qui se déroulait en lever de rideau du choc de la P2B face à Perwez.

C’est ainsi que Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges qui réside à Waterloo, pour rappel, était présent pour poser avec chacune des équipes de jeunes du club local. L’Espagnol, qui dispute le Final Four de la Nations League avec notre équipe nationale cette semaine (demi-finale jeudi soir contre la France) a aussi pris le temps de signer quelques autographes et poser pour quelques selfies. Le tout avec un grand sourire.

Cette présentation des jeunes s’est faite également en présence d’autres personnalités telles que Mehdi Bayat ou encore Jacques Borlée.

«Notre école de jeunes représente entre 300 et 325 joueurs de vingt-cinq nationalités différentes, précise le Team Manager waterlootois, Olivier Houben. Ce fut une belle réussite malgré des conditions météo compliquées et je remercie notre sélectionneur national qui a pris le temps pour monter sur le terrain et faire une photo avec chaque équipe.»