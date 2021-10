Prix de l’énergie: «La facture d’un ménage pourrait grimper de 1700 euros en 2022»

L’économiste Bruno Colmant plaide pour des aides directes aux ménages face au prix de l’énergie qui s’envole, alors que le gouvernement tente de ficeler cette semaine son budget 2022.

Les ménages risquent de dépenser beaucoup plus à cause de la montée des prix du gaz et de l’électricité. Dans cette situation, est-il réaliste de vouloir faire un effort budgétaire de 2 milliards d’euros? Bruno Colmant, invité de Maxime Binet ce matin sur DH Radio, analyse et nuance.

«C’est important d’être rigoureux, pour l’hygiène budgétaire», reconnaît l’économiste. «Mais on va devoir mettre en œuvre des aides aux ménages. L’année prochaine, si rien ne change, la facture énergétique d’un ménage médian pourrait grimper de 1700 euros. C’est gigantesque».

Il ajoute: «L’index des prix à la consommation, qui permet d’indexer les salaires et les allocations, tient très peu compte des variations de prix du gaz et de l’électricité. Donc il faut une aide directe face à la flambée des prix».

Parmi les solutions, Bruno Colmant revient notamment sur l’élargissement du tarif social. «Cela concernerait 900.000 à 1 million de personnes», précise-t-il. «Il permet d’économiser 400 à 500 euros par ménage». Ce serait aussi une manière pour l’état de renverser une partie de ce qu’il gagnera en plus avec l’augmentation du prix de l’énergie.

Le chèque énergie de 100 euros, comme proposé par certains, ne sera pas suffisant pour absorber toute l’augmentation et «il y aurait peut-être plusieurs demandes successives». Quant à la TVA à 6% sur l’énergie, il faut la considérer estime Bruno Colmant, «car l’électricité c’est un bien de première nécessité».

La situation peut rappeler par certains aspects celle des années 70, mais l’économiste se veut rassurant. «Il ne faut pas comparer la situation actuelle à celle de cette décennie, qui était maudite pour un tas de raisons. Il y a eu deux chocs pétroliers. Le prix du pétrole avait été multiplié par 8 et il y avait eu une mutation de l’économie industrielle vers une économie des services. Toute une partie de la population a dû se recycler», rappelle-t-il. «On n’est pas dans le même scénario aujourd’hui. Je suis moins inquiet. Mais je dis attention: les prix de l’électricité et du gaz portent en eux un risque de déstabilisation sociale».

Il recadre aussi la déclaration de Bart De Wever, selon qui la situation économique de la Wallonie est pire que la Grèce.

«Je crois qu’il fait une erreur de jugement», affirme Bruno Colmant. «La Wallonie n’est pas un pays, c’est une infrastructure qui fait partie d’un pays. Mais oui, c’est une région qui est en souffrance financière. La dette de la Wallonie a augmenté de 7 milliards d’euros en un an, notamment à cause des inondations, pour s’établir à 21 milliards d’euros».

«La note de la Wallonie sera probablement dégradée par les agences de notation. Ça veut donc dire que si la Wallonie emprunte de manière autonome, son taux sera plus élevé. Mais les agences de rating tiennent compte de la situation de l’état fédéral et la réalité institutionnelle», conclut-il.