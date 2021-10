Guardiola: "J'adore la Premier League"

Un superbe but signé KDB pour ponctuer un choc d’un niveau exceptionnel entre deux des meilleures équipes d’Europe.

Une semaine incroyablement difficile mais de merveilleuse facture vient de se clôturer pour Kevin De Bruyne et Manchester City. Un succès à Chelsea (0-1), une défaite au PSG (2-0) puis un partage à Liverpool (2-2). Des résultats imparfaits mais un niveau de jeu impressionnant à chaque fois.

Encore ce dimanche dans l’ambiance extraordinaire d’Anfield, les Citizens ont proposé un football d’une intensité rare. Comme leur adversaire qui a laissé passer l’orage d’une première période mitigée pour ensuite exploser.

«Dieu merci, un match de football a deux mi-temps, a ironisé Jürgen Klopp au micro de la BBC. J’étais plus que ravi quand j’ai entendu le coup de sifflet à la mi-temps parce que nous devions ajuster beaucoup de choses et nous l’avons fait. Si nous n’avions joué que la seconde mi-temps, j’aurais adoré gagner, mais avec la première mi-temps, je suis content du point.»

Beau joueur, Jürgen Klopp a forcément aussi apprécié le spectacle. Avec notamment deux éclairs de génie de son attaquant Mohamed Salah. D’abord un slalom sur le but d’ouverture de Mane (59e) puis un autre chef-d’œuvre pour battre quatre défenseurs sur le 2-1 (76e).

La justesse, la vitesse d’exécution et la classe sont venues des pieds des Reds, mais aussi de ceux des visiteurs. Comme sur la percée de Gabriel Jesus puis la finition parfaite de Foden (69e). Ou sur l’extérieur du pied sensationnel de Kevin De Bruyne qui trouve un partenaire isolé, avant de récupérer le ballon pour tromper Alisson depuis l’entrée du grand rectangle, du gauche (81e).

«J’adore la Premier League. C’était génial, vraiment génial, s’est extasié Pep Guardiola après la rencontre. On comprend pourquoi ces deux équipes se sont battues pour remporter la Premier League ces dernières années.»

Guardiola: «Je ne peux pas être insatisfait quand nous jouons comme ça»

Comme Klopp, Guardiola ne regrette pas ce match qui n’a de «nul» que le nom. «La façon dont nous avons joué à Stamford Bridge, puis à Paris et ce dimanche montre que nous sommes une grande équipe. Quand nous perdons en jouant comme à Paris et que nous faisons match nul à Liverpool, je ne peux pas être insatisfait.»

Le manager espagnol peut aussi se satisfaire d’avoir retrouvé le vrai Kevin De Bruyne.

Celui qui offre des caviars à ses coéquipiers et qui termine aussi les actions (son premier but en championnat), même si le Diable rouge a notamment manqué une reprise de la tête esseulée en première période. «Je prie pour que nous continuions et que les joueurs reviennent sains et saufs de leurs équipes nationales», ponctue Pep Guardiola qui a l’habitude de perdre des joueurs sur blessure durant les breaks internationaux.