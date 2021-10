Union Namur: Bojovic rend sa démission

Zoran Bojovic n’est plus le coach des Merles. Il a donné sa démission au club à la suite de la défaite à Saint-Symphorien.

Le club de la capitale wallonne l’a annoncé sur son site web ce dimanche soir. Zoran Bojovic et son entraîneur adjoint ont pris la décision de stopper l’aventure à Namur. «Suite à la défaite à St Symphorien, les coaches Bojovic et Delvaux ont remis leur démission ce dimanche soir. Nous les remercions sincèrement pour le travail accompli jusqu’à présent et la belle équipe qu’ils ont constituée pour ce championnat, au terme duquel être champion reste plus que jamais l’objectif», indique le communiqué.

+ d’infos dans nos prochaines éditions