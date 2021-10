D3 ACFF: Pas de victoire namuroise en série A, Bojovic démissionne à Namur

Deux de nos trois représentants namurois de D3A ACFF se sont inclinés ce week-end. L'autre a signé un partage...

St-Symphorien 1 - 0 Union Namur FLV

Buts : Goditiabois (1-0, 35e)

L'union n'a pas réussi la remontada cette fois ci. Pas aidé par la carte rouge de Samouti en deuxième mi-temps, les Merles n'arriveront pas à reprendre le contrôle de la partie et s'inclinent sur le plus petit des écarts. Une défaite qui aura eu des répercussions ailleurs que sur le plan comptable puisque, dimanche, le coach Zoran Bojovic a remis sa démission. Le club de la capitale wallonne l’a annoncé sur son site web. «Suite à la défaite à St Symphorien, les coaches Bojovic et Delvaux ont remis leur démission ce dimanche soir. Nous les remercions sincèrement pour le travail accompli jusqu’à présent et la belle équipe qu’ils ont constituée pour ce championnat, au terme duquel être champion reste plus que jamais l’objectif», indique le communiqué.

Pays Vert 2 - 1 Tamines

Buts: Jadot csc (0-1, 15e), Luvuezo (1-1, 16e), Dekempener (2-1, 80e)

Les Athois ont fini par émerger en fin de partie. Quatrième défaite en six rencontres pour les Taminois.

Stockel 2 - 2 Aische

Buts: Boudar (1-0, 44e), Pale (2-0, 56e), Nzinga (2-1, 58e), Catinus (2-2, 65e)

Les Aischois sont revenus de loin. Menés 2-0, ils ont recollé au score assez rapidement avec deux buts en 7 minutes. Déjà le troisième nul en cinq matches pour les hommes de Manu Rousselle.