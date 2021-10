Clap deuxième: 350 poules, sauvées de l'abattoir, ont trouvé un foyer

La Commune de Lincent a distribué 350 poules pondeuses à Pellaines. Sauvées de l’abattoir, elles passeront une belle vie dans un foyer.

Samedi, la Commune de Lincent a distribué 350 poules pondeuses à ses habitants demandeurs. Ces gentilles petites bêtes vont être sauvées d’une destination directe pour l’abattoir alors qu’elles sont encore jeunes. «C’est la seconde fois que nous organisons une distribution de poules à nos habitants. Nous avons eu aussi quelques demandes extérieures à notre entité, explique le bourgmestre Yves Kinnard. La précédente distribution à l’adoption avait eu lieu il y a un an et demi environ. Ces poules sont issues d’un élevage industriel destiné exclusivement à la production d’œufs dans la région de Gand. Dans cette entreprise, il y a 150 000 poules. Et elle n’est pas la plus grande de Flandre. Après un an et demi, elles partent vers l’abattoir, car le rendement n’est plus maximal. Cette année, nous en avons ramené 350. Et en arrivant, nous avons trouvé une trentaine d’œufs dans les caisses.»

Lors de la distribution à la ferme d’Éric Suys à Pellaines, le bourgmestre était accompagné de l’échevin Éric Vandevelde et d’une équipe des ouvriers communaux. L’agriculteur a mis un hangar à disposition pour cette matinée qui s’est déroulée dans une ambiance très conviviale. Plus de cent ménages de toutes générations avaient répondu à l’appel.

«C’est la deuxième fois que je viens adopter des poules, exprime Géraldine Maricq, une habitante de Lincent. J’ai beaucoup de place et elles sont en liberté. Les premières petites blanches avaient déjà pondu le surlendemain de leur arrivée. Mon but est de les sauver de l’abattoir. Elles auront une belle vie chez moi. Mon plus grand souhait est qu’on arrête ce type d’élevage intensif pour leur bien-être.»

Yves Kinnard rappelle que cette opération a pour but de sauver ces jeunes poules de l’abattoir. «D’autres associations le font dont l’ASBL S.E.A. (Suppression expérience sur l’animal) gérée par Solange T’Kindt. Cette année, ce sont des poules brunes; elles sont calmes. Elles n’ont pas un beau plumage, mais elles le retrouveront d’ici 4 à 6 semaines. Nous conseillons aussi de les isoler un peu avant de les placer avec des poules déjà présentes. Et de plus, elles réduisent les déchets organiques des ménages», termine le bourgmestre.