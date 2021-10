Paris-Roubaix: Wout van Aert confesse «une grosse erreur»

Wout van Aert, désigné comme l’un des principaux favoris à la victoire de cette édition 2021 de Paris-Roubaix, a terminé 7e sur le vélodrome roubaisien. Le Belge de l’équipe Jumbo-Visma n’a jamais semblé en mesure de pouvoir jouer la gagne.

«Quand Mathieu (van der Poel) a accéléré, j’étais trop loin derrière. C’était une grosse erreur. Je n’avais pas les sensations espérées sur les pavés mouillés, je n’y voyais pas bien. Je n’étais pas rassuré quand je me trouvais dans les roues et je perdais beaucoup d’énergie. C’était très dangereux et on ne peut pas rester toute la journée devant. Mais je ne vais pas dire que j’ai eu de la malchance. Je n’ai eu qu’un changement de vélo à faire, à un moment plus calme, mon frein arrière ne fonctionnait plus. Je compte faire un vrai arrêt maintenant, au moins trois semaines.»

«J’étais bien mais je n’avais pas non plus les jambes des grands jours», a-t-il ajouté. «Je n’ai pas été assez bon pour aller chercher la victoire. La course a été dure mais c’était le cas pour tout le monde.

Lampaert: «J’ai été victime de trois crevaisons à des moments importants, cruciaux»

Yves Lampaert a terminé pour la troisième fois de sa carrière dans le top 10 de Paris-Roubaix. Après une troisième et une septième place, il a fini cinquième dimanche mais n’a pas été épargné par la malchance.

«J’ai eu trois crevaisons. C’était une course héroïque, mais c’est dommage que je doive faire face à tant de malchance, parce que je pense que j’étais le meilleur homme de la course. Quand je vois que j’ai eu trois crevaisons à des moments aussi importants, cruciaux pour la course, que je suis revenu à chaque fois et que je suis malgré tout cinquième, eh bien je peux dire que j’avais de super jambes», a analysé Lampaert.

«Au moment où Van der Poel a accéléré, je me sentais encore très bien, malgré deux crevaisons. Et juste à ce moment-là, j’ai eu la troisième. C’est quand même beaucoup de malchance. Je ne suis pas frustré, mais c’est dommage. La prochaine fois j’espère avoir plus de chance», a conclu Lampaert.

Tom Van Asbroeck a obtenu son meilleur résultat dans l’Enfer du nord avec une huitième place. «J’ai dépassé ma limite lorsque Moscon a accéléré dans notre groupe. Florian et moi voulions rattraper notre retard, mais nous n’avons pas pu, malgré le fait que nous roulions très vite. À la fin, j’ai dû rétrograder un peu, me reprendre. Nous avons continué à notre rythme et cela a permis à Van der Poel, Colbrelli et quelques autres de nous rattraper. Cela m’a donné une chance de récupérer, mais dans le final, il ne me restait plus grand-chose dans les jambes. Je ne peux certainement pas me plaindre. Je suis fier de faire un top 10 dans un tel Monument et dans de telles conditions.»

Greg Van Avermaet était toujours en tête lorsque Van der Poel et Colbrelli ont fait la jonction mais il a finalement terminé 32e à 9:23 du vainqueur. «J’avais vraiment envie de participer à l’échappée matinale, car cela me semblait être la meilleure option. Je ne me sentais pas trop mal au début, même si j’ai souffert de problèmes d’estomac. Walscheid est tombé devant moi et je me suis aussi retrouvé au sol. Il a fallu un certain temps pour remettre ma chaîne en place, ma course était terminée. Je n’allais pas gagner mais j’aurais peut-être pu signer un meilleur résultat.»