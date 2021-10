À mesure que passent les années, l’image semble se répéter. Avec leurs petits doigts de plus en plus véloces et leur attrait pour la chose, lui, de plus en plus précoce, les jeunes – de plus en plus jeunes, donc – manipulent aujourd’hui tablettes et écrans tactiles avec autant de dextérité que les plus sages de nos générations n’en auront sans doute jamais.