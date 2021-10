Premier League: Kevin De Bruyne arrache un point pour City à Liverpool (2-2)

Liverpool et Manchester City ont partagé l’enjeu 2-2 dimanche dans le choc de la 7e journée du championnat d’Angleterre.

Les Reds ont mené deux fois à la marque mais les Citizens ont arraché un point grâce à un but de Kevin De Bruyne, qui a joué tout le match. Au classement, Liverpool reste 2e avec 15 points, un de moins que Chelsea. City est 3e avec 14 unités comme Manchester United (4e), Everton (5e) et Brighton (6e).

Avec Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Jordan Henderson et Sadio Mané, les Reds sont partis à la charge et se sont installés dans le camp adverse. Malgré leur volonté, les Reds se montraient inoffensifs face à des Citizens, très prudents pendant une vingtaine de minutes.

À partir de ce moment, les visiteurs sont montés en puissance et sont devenus plus dangereux. Mais ils ne jouaient pas plus juste à l’image de De Bruyne, qui dosait mieux ses passes mais a expédié son coup de tête nettement au-dessus alors qu’il était seul au second poteau (34e).

À la reprise, Liverpool a sérieusement haussé le ton sur le plan offensif et Mané a été récompensé (59e, 1-0). Alors qu’il n’avait rien proposé jusque-là, City a égalisé grâce à Phil Foden, qui a profité d’un effort personnel de Gabriel Jesus (69e, 1-1). Grâce à un superbe travail de Salah, Liverpool a mené une deuxième fois à la marque (76e, 2-1). Mais ce 6e but de l’Égyptien a été effacé par De Bruyne d’une reprise enroulée à ras de terre (81e, 2-2).