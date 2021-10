VIDÉO | Mouscron: quand Bernard Tapie était coaché par Jean Vanloo pour TF1

Pas question de louper LE rendez-vous de l’époque pour Bernard Tapie. Il a pu compter sur l’expertise musicale hurlue. Com.

«Le blues du businessman» interprété impeccablement par Bernard Tapie sur le plateau de Patrick Sabatier ne devait rien au hasard: il avait été coaché par le producteur hurlu Jean Vanloo.

Le 13 mars 1985, Bernard Tapie est la vedette invitée dans l’émission-phare de l’époque: Le Jeu de la vérité.

Celui qui se prédestinait à une carrière de chanteur lui a très vite tourné le dos, faute de succès.

Entre les échanges avec Patrick Sabatier et le public, l’invité poussera cependant la chansonnette. Il interprétera «J’aurais voulu être un artiste…»

L’homme d’affaires ne veut rien laisser au hasard dans ce rendez-vous cathodique qui a fait des carrières et a aussi pu en défaire. Personne n’a oublié Chantal Goya qui connaîtra la traversée du désert suite à son passage.

Très à l’aise au micro pour proposer ce «Blues du businessman» de Michel Berger, cela s’expliquera par un important travail en coulisses que l’on doit au producteur musical Jean Vanloo connu à Paris pour y avoir «placé» de nombreux artistes sur des plateaux TV en plus d’être celui qu’on résume surtout comme producteur de Born to be alive.

Laurence, fille de Jean Vanloo se souvient Com. «Il a contacté mon papa pour qu’ils travaillent ensemble cette chanson pour ce rendez-vous sur le plateau de Sabatier. Il voulait la chanter en fin d’émission et voulait que ce soit impeccable. En 1985, ce fut une traversée du désert pour mon papa après le succès mondial de Born. Il y avait un besoin d’argent et Jean a donc accepté cette demande de Bernard Tapie qui était bien payée. Il fut une sorte de coach. Ils sont allés dans le célèbre studio Katy d’Ohain, près de Bruxelles, pour répéter le titre et pour refaire l’orchestration. J’en ai les larmes aux yeux en réécoutant la chanson car on reconnaît clairement le style de mon papa dans cette réorchestration. Je me souviens qu’ils avaient passé pas mal de temps ensemble, une quinzaine de jours. Pour l’anecdote, Bernard Tapie avait invité mon papa chez lui, en région parisienne, mais il avait oublié les clés ailleurs, entre deux vols en jet… Jean nous avait raconté qu’ils avaient dû passer au-dessus du portail puisqu’il n’y avait personne pour l’ouvrir!»

Une version parfaite sera enregistrée et c’est, comme souvent à l’époque, un play-back qui sera diffusé dans la petite lucarne…