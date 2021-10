Excel Mouscron: Mandanda tient sa mi-temps de référence, c’était presque «Parfait»

Si Mouscron revient avec un point, il doit en grande partie à son dernier rempart.

Depuis plusieurs semaines, Parfait Mandanda monte en puissance. Son erreur contre le RWDM semble déjà lointaine tant il sauve les meubles hurlus depuis. Ce fut encore le cas au Lisp où il a multiplié les parades, surtout en deuxième période! Ses équipiers lui doivent une fière chandelle. Même si le portier préférait mettre le collectif en avant. «On a un sentiment mitigé ce soir. On espérait prendre les trois points mais on est heureux avec le nul. Cela reste bon à prendre. Car en finissant à neuf, cela a été compliqué. Mais on a su mettre la combativité qu’il fallait. C’est peut-être ce qu’il nous manquait ces dernières semaines. On doit retenir ça. On doit continuer à bosser pour aller chercher cette victoire et enfin quitter notre dernière place».

De retour en équipe nationale

Quand on insiste un peu sur sa prestation, surtout sur sa deuxième période où il a enchaîné les arrêts décisifs, l’ancien Carolo reconnaît, avec le sourire, qu’il est satisfait du boulot effectué. «J’aurais préféré réaliser une clean-sheet. C’est dommage ce premier but où le ballon est un peu dévié. Mais je sens que la confiance est bonne depuis quelques semaines. Lors des dernières rencontres, j’avais déjà réalisé de bonnes prestations. Mais il y avait toujours cette frustration que cela ne rapporte rien au final. Ici, c’est au moins un point de pris».

En récompense de ses belles dernières sorties, le frère de Steve a reçu une convocation pour rejoindre la sélection congolaise. «C’est une belle récompense et toujours un honneur de pouvoir défendre ce blason. Je suis fier de pouvoir retourner au pays. Ce n’était plus arrivé depuis novembre dernier. On va affronter deux fois Madagascar afin d’essayer de nous qualifier pour la prochaine coupe du Monde».

Pour la petite anecdote, le portier hurlu retrouvera Hakim Abdallah, le buteur lierrois, qui défend les couleurs de Madagascar. Avec un penalty stoppé cette fois?