PHOTOS | Mouscron: 7 «blessés sérieux» dans une voiture

Il a fallu «ventiler» les nombreuses victimes vers les hôpitaux franco-belges de la région. «Ils sont tous conscients mais ce sont des blessés sérieux.»

De mémoire de journaliste, cela faisait très longtemps qu’on n’avait plus vu pareil déploiement: pas moins de 7 ambulances et 5 SMUR (3 belges et 2 français) sont intervenus au boulevard de l’Eurozone, ce dimanche matin.

L’état de l’épave témoigne de la violence du choc. EdA

Les victimes réparties à Mouscron, Tournai, Courtrai, Roubaix et Lille

Un véhicule avec 8 personnes à bord a percuté à toute vitesse un poids lourd en stationnement à l’approche du rond-point.

«Le plan PIM (Plan d’intervention médicale» a été déclenché mais le nombre de secours s’est vite avéré insuffisant, impliquant une montée en puissance», dit l’officier de garde, le lieutenant Vandendorpe.

Les véhicules sont arrivés de Lille, de Roubaix, de Mouscron, de Tournai, de Flandre (Westhoek et Fluvia).

Le camion en stationnement réglementaire qui a été percuté. EdA

La bourgmestre rapidement descendue sur les lieux comme la police précisent que le camion est stationné de façon réglementaire, qu’il faisait clair au moment où il s’est produit (l’appel au 112 est arrivé vers 10h20) et qu’il n’est pas la cause de l’accident.

Le conducteur a pris la fuite, abandonnant les victimes

Une raison semblait se dessiner mais, l’enquête étant en cours, on ne nous donnera aucun élément si ce n’est un qui a son importance dans ce dossier: le conducteur a pris la fuite à pied, abandonnant les 7 victimes…

Un jeune garçon avec un trauma crânien

Le lieutenant et Brigitte Aubert indiquent que les 7 victimes originaires de France (le véhicule est immatriculé outre-Quievrain) et, semble-t-il, aussi de Mouscron étaient conscientes mais dans «un état sérieux».

Une enfilade impressionnante d’ambulances sur le boulevard de l’Eurozone fermé à la circulation. EdA

À bord, c’étaient tous de jeunes adultes de sexe masculin.

La victime touchée la plus gravement doit par contre avoir «approximativement 13 ans», déplorait la bourgmestre. Cet enfant a été éjecté.

«Il est passé à travers le pare-brise. Il a fallu stabiliser cette victime avant de pouvoir continuer sa désincarcération.»

Elle a pu être extraite de l’habitacle un peu plus d’une heure après l’accident, impliquant notamment de retirer le toit du véhicule. «Elle a un trauma crânien et est donc partie vers Lille», conclut M. Vandendorpe.