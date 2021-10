Excel Mouscron| Lepoint: «Pourquoi il n’y a pas le VAR en D1B?»

Les Hurlus se sentent floués par l’arbitrage depuis quelques semaines. Ils le disent sans complainte exacerbée mais clairement!

En ne prenant qu’un point sur la pelouse du Lierse (2-2), Mouscron ne sort pas de l’ornière au classement. Mais les Hurlus peuvent se réjouir d’avoir pris un boost moral en arrachant un point à 10 et en le conservant une fois réduit à neuf.

Un combat contre l’adversité qui rassure sur le plan mental avant quinze jours de trêve internationale. «C’est un point arraché au caractère, détaille Christophe Lepoint. Si on partait avec un zéro sur six avant la trêve, cela aurait été très difficile. Le but en dernière seconde contre Westerlo nous avait déjà fait beaucoup de mal. Ici, cela permet d’envisager la quinzaine d’une façon un peu meilleure. On a vu du mieux aujourd’hui, il faut le dire. Moi, je suis frustré en ne prenant qu’un point vu le déroulement. Mais on n’a pas perdu, c’est le principal».

Enzo Scifo: «Juste que ce soit équitable»

D’autant que les Hurlus peuvent montrer des circonstances atténuantes. Ils n’ont pas aidé par l’arbitrage avec ce penalty très (trop?) léger sifflé en début de deuxième mi-temps. Une phase qui a «mis la rage» à Lepoint expulsé sur le coup. Le milieu n’est pas verni. Lui qui avait déjà vu son égalisation contre Deinze annulée pour un hors-jeu inexistant. «On revient bien après la pause puis il y a cette phase litigieuse qui change toute la physionomie de la rencontre. Je suis quelqu’un de droit. S’il y avait penalty, je le reconnaîtrais. Mais là, je ne le touche pas. Derrière, je prends la carte rouge en prime. C’est frustrant. J’ai même la rage. Pourquoi il n’y a pas le VAR en D1B?»

Fier de la réaction d’orgueil de ses troupes et de l’état d’esprit affiché, Enzo Scifo avait également une complainte envers l’arbitrage. «On est déjà dans une situation difficile et les erreurs d’arbitrage en notre défaveur ne viennent pas nous aider. Sur le banc, je n’ai pas réagi tout de suite car je suis trop loin de la phase. Mais j’ai revu les images dans les vestiaires. Il n’y a pas de penalty et donc pas de rouge. Je ne veux pas trop parler de cela mais ça reflète la situation des dernières semaines. Nous avons souvent été lésés alors que l’équipe fournit de gros efforts pour accrocher quelque chose mais on n’est pas aidé. Ce n’est pas ce que je demande. Je ne vais pas me plaindre outrageusement. Je veux juste que les choses soient équitables. Une faute, cela peut arriver. Quand cela se reproduit semaine après semaine, on ne peut pas l’accepter».

Soyons de bons comptes, M. Debeuckelaere aurait aussi pu siffler un penalty pour une faute de main de Diandy en début de match et l’arbitrage ne peut servir de seule excuse pour expliquer le début de saison loupée des Hurlus. Mais on peut comprendre la frustration montante dans les rangs du REM.